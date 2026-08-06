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Dobrindt: Dron v Lipsku predstavuje novú úroveň nebezpečenstva
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v stredu označil incident s dronom, ktorý sa našiel na letisku v Lipsku na východe krajiny, za „scenár hybridného útoku“.
Autor TASR
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Berlín 6. augusta (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v stredu označil incident s dronom, ktorý sa našiel na letisku v Lipsku na východe krajiny, za „scenár hybridného útoku“, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a DPA.
Nemecko v stredu začalo vyšetrovanie po tom, ako sa v noci v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko/Halle našiel dron naložený výbušninami. Incident viedol k uzatvoreniu častí jedného z najväčších leteckých nákladných uzlov v Európe.
Prípadom sa zaoberá Generálna prokuratúra v Drážďanoch a protiteroristický odbor Krajinského kriminálneho úradu (LKA) v Sasku. Vyšetrovatelia pritom nevylučujú politický motív činu.
„Musíme vychádzať z toho, že ide o veľmi závažný bezpečnostný incident,“ uviedol Dobrindt v stredu večer na tlačovej konferencii, ktorá sa konala na letisku.
Pre novinárov ďalej povedal, že tento incident ani použitá technológia nenaznačovali amatérsky prístup. „Máme tu do činenia s profesionálnym scenárom hybridnej hrozby,“ pokračoval.
„Všetky špekulácie, ktoré sa v súčasnosti vedú o výbušninách, konštrukcii, otázke dronu, pôvode a, samozrejme, o tom, kto je za čin zodpovedný, sú teraz súčasťou vyšetrovania,“ dodal.
Nemecký minister zdôraznil, že by bolo „krátkozraké domnievať sa, že tejto forme hrozby, ktorá objektívne existuje, je možné čeliť alebo ju odvrátiť jednoduchými opatreniami“.
„Máme do činenia s konfliktom, do ktorého môžu byť zapojené aj zahraničné mocnosti. A aj to bude predmetom vyšetrovania,“ doplnil.
Dobrindt v júni otvoril takzvané Spoločné centrum na boj proti hybridným hrozbám, ktoré má koordinovať aktivity bezpečnostných agentúr v boji proti špionáži, dezinformáciám a sabotážam, pripomína AFP.
Nemecké letiská sú v stave vysokej pohotovosti po sérii nepovolených preletov dronov nad rôznymi objektmi vrátane vojenských zariadení, energetických terminálov, námorných prístavov a logistických firiem. Spolková polícia uviedla, že tieto prelety mohli organizovať ruskí agenti.
Nemecko v stredu začalo vyšetrovanie po tom, ako sa v noci v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko/Halle našiel dron naložený výbušninami. Incident viedol k uzatvoreniu častí jedného z najväčších leteckých nákladných uzlov v Európe.
Prípadom sa zaoberá Generálna prokuratúra v Drážďanoch a protiteroristický odbor Krajinského kriminálneho úradu (LKA) v Sasku. Vyšetrovatelia pritom nevylučujú politický motív činu.
„Musíme vychádzať z toho, že ide o veľmi závažný bezpečnostný incident,“ uviedol Dobrindt v stredu večer na tlačovej konferencii, ktorá sa konala na letisku.
Pre novinárov ďalej povedal, že tento incident ani použitá technológia nenaznačovali amatérsky prístup. „Máme tu do činenia s profesionálnym scenárom hybridnej hrozby,“ pokračoval.
„Všetky špekulácie, ktoré sa v súčasnosti vedú o výbušninách, konštrukcii, otázke dronu, pôvode a, samozrejme, o tom, kto je za čin zodpovedný, sú teraz súčasťou vyšetrovania,“ dodal.
Nemecký minister zdôraznil, že by bolo „krátkozraké domnievať sa, že tejto forme hrozby, ktorá objektívne existuje, je možné čeliť alebo ju odvrátiť jednoduchými opatreniami“.
„Máme do činenia s konfliktom, do ktorého môžu byť zapojené aj zahraničné mocnosti. A aj to bude predmetom vyšetrovania,“ doplnil.
Dobrindt v júni otvoril takzvané Spoločné centrum na boj proti hybridným hrozbám, ktoré má koordinovať aktivity bezpečnostných agentúr v boji proti špionáži, dezinformáciám a sabotážam, pripomína AFP.
Nemecké letiská sú v stave vysokej pohotovosti po sérii nepovolených preletov dronov nad rôznymi objektmi vrátane vojenských zariadení, energetických terminálov, námorných prístavov a logistických firiem. Spolková polícia uviedla, že tieto prelety mohli organizovať ruskí agenti.