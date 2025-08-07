< sekcia Zahraničie
Dobrindt: Kontroly na hraniciach budú pokračovať
Afganci a Sýrčania sú dve najväčšie skupiny žiadajúce o azyl v Nemecku.
Autor TASR
Berlín 7. augusta (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt vo štvrtok oznámil, že krajina predĺži súčasné hraničné kontroly a bude sa snažiť deportovať viac ľudí, ktorí nemajú povolenie na pobyt v Nemecku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Hraničné kontroly zachováme,“ povedal Dobrindt v podcaste Table.Today a dodal, že migrantov na hraniciach budú odmietať.
DPA pripomína, že Nemecko zintenzívnilo kontroly na svojich vonkajších hraniciach v máji na základe rozhodnutia Dobrindta len krátko po tom, ako sa k moci dostala nová vláda pod vedením kancelára Friedricha Merza. Dobrindt tiež nariadil, aby boli nelegálni migranti odmietnutí na hraniciach, aj keď požiadajú o azyl.
„Pracujeme na organizovaní ďalších deportačných letov do Afganistanu a tiež do Sýrie,“ pokračoval minister vnútra.
Nemecko zorganizovalo už dva deportačné lety do Afganistanu - v auguste 2024 a v júli tohto roka. Obnovilo ich vlani po násilných incidentoch v Mannheime a Solingene, ktoré spáchali Afganec a Sýrčan.
Nemecko neudržiava diplomatické vzťahy s Afganistanom a vládu Talibanu neuznáva. Kontakty s ňou má iba na technickej úrovni prostredníctvom styčného úradu v Katare. Dobrindt sa to snaží zmeniť a rokovať o repatriáciách chce priamo s Talibanom. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) však podmienky v Afganistane zatiaľ nie sú na repatriácie vhodné.
Afganci a Sýrčania sú dve najväčšie skupiny žiadajúce o azyl v Nemecku. V roku 2024 tam o azyl požiadalo 34.149 Afgancov a 76.765 Sýrčanov.
