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Dobrindt: Nemecko by malo na kyberútoky odpovedať protiúdermi
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot označil útok za bezprecedentný svojím rozsahom a agresivitou.
Autor TASR
Berlín 12. novembra (TASR) - Nemecko by malo na kybernetické útoky reagovať protiúdermi, vyhlásil v stredu minister vnútra Alexander Dobrindt. Šéf Spolkového kriminálneho úradu (BKA) zároveň vyzval na rýchlejšiu a lepšiu koordináciu bezpečnostných zložiek v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dobrindt na bezpečnostnej konferencii, ktorú organizoval BKA, uviedol, že nedávne kybernetické útoky vo Francúzsku a ďalších európskych krajinách dosiahli novú úroveň. Paríž v pondelok obvinil iránske Revolučné gardy z hackerských útokov na chladiace a mraziace zariadenia v supermarketoch, ktoré minulý týždeň spôsobili škody za milióny eur.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot označil útok za bezprecedentný svojím rozsahom a agresivitou. Iránska vláda obvinenia odmietla.
„Vo Francúzsku môže byť ten istý aktér ochotný nielen ničiť potraviny, ale aj útočiť na krvné banky,“ povedal Dobrindt. „Pre mňa ide opäť o hybridný útok na vyššej úrovni,“ dodal s tým, že si to vyžaduje aj primeranú reakciu. Minister upresnil, že treba zvýšiť „dôsledky, riziko a cenu“, ktoré musia aktéri hybridných útokov znášať.
Nemecko už vytvára legislatívne podmienky na to, aby mohlo „vrátiť úder v kybernetickom priestore“ a Dobrindt je pripravený tieto opatrenia v prípade potreby uplatniť.
Za hlavného aktéra hybridných hrozieb označil Rusko, hrozby podľa neho prichádzajú aj z Iránu, Severnej Kórey a ďalších krajín. Cieľom kombinácie vojenských, ekonomických, spravodajských a propagandistických prostriedkov je destabilizovať iné štáty.
Koordinácia medzi spolkovou a krajinskými políciami, spravodajskými službami a ozbrojenými silami Nemecka sa musí v záujme boja proti novým bezpečnostným hrozbám výrazne zrýchliť a zlepšiť, uviedol na konferencii prezident BKA Holger Münch.
Nemecko musí byť schopné odolávať aj agentom umelej inteligencie (AI), ktorí dokážu pre zločincov identifikovať zraniteľné miesta a vyberať ciele útokov. Zároveň sa čoraz viac stierajú hranice medzi organizovaným zločinom a štátnymi aktérmi, dodal.
„Situácia je vážna a my ju berieme vážne,“ vyhlásil Münch. Podľa neho treba hľadať nové postupy a „dochádza nám čas“. Dodal, že vývoj AI umožnil zločincom „bezprecedentnú industrializáciu a profesionalizáciu“ ich činnosti.
Münch poukázal aj na rastúci podiel trestných činov spáchaných v Nemecku zo zahraničia. Za prvých šesť mesiacov tohto roka ich počet medziročne stúpol takmer o 24 percent a úspešnosť ich objasňovania podľa neho nedosahuje ani päť percent.
Šéf BKA tiež upozornil, že ak sa páchatelia a obete nenachádzajú v rovnakej krajine a hranice medzi zločincami a štátnymi aktérmi sa naďalej stierajú, bude to mať dôsledky pre spoluprácu v rámci nemeckého spolkového systému, aj pre zásadu oddeleného pôsobenia polície a spravodajských služieb v krajine.
Dobrindt na bezpečnostnej konferencii, ktorú organizoval BKA, uviedol, že nedávne kybernetické útoky vo Francúzsku a ďalších európskych krajinách dosiahli novú úroveň. Paríž v pondelok obvinil iránske Revolučné gardy z hackerských útokov na chladiace a mraziace zariadenia v supermarketoch, ktoré minulý týždeň spôsobili škody za milióny eur.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot označil útok za bezprecedentný svojím rozsahom a agresivitou. Iránska vláda obvinenia odmietla.
„Vo Francúzsku môže byť ten istý aktér ochotný nielen ničiť potraviny, ale aj útočiť na krvné banky,“ povedal Dobrindt. „Pre mňa ide opäť o hybridný útok na vyššej úrovni,“ dodal s tým, že si to vyžaduje aj primeranú reakciu. Minister upresnil, že treba zvýšiť „dôsledky, riziko a cenu“, ktoré musia aktéri hybridných útokov znášať.
Nemecko už vytvára legislatívne podmienky na to, aby mohlo „vrátiť úder v kybernetickom priestore“ a Dobrindt je pripravený tieto opatrenia v prípade potreby uplatniť.
Za hlavného aktéra hybridných hrozieb označil Rusko, hrozby podľa neho prichádzajú aj z Iránu, Severnej Kórey a ďalších krajín. Cieľom kombinácie vojenských, ekonomických, spravodajských a propagandistických prostriedkov je destabilizovať iné štáty.
Koordinácia medzi spolkovou a krajinskými políciami, spravodajskými službami a ozbrojenými silami Nemecka sa musí v záujme boja proti novým bezpečnostným hrozbám výrazne zrýchliť a zlepšiť, uviedol na konferencii prezident BKA Holger Münch.
Nemecko musí byť schopné odolávať aj agentom umelej inteligencie (AI), ktorí dokážu pre zločincov identifikovať zraniteľné miesta a vyberať ciele útokov. Zároveň sa čoraz viac stierajú hranice medzi organizovaným zločinom a štátnymi aktérmi, dodal.
„Situácia je vážna a my ju berieme vážne,“ vyhlásil Münch. Podľa neho treba hľadať nové postupy a „dochádza nám čas“. Dodal, že vývoj AI umožnil zločincom „bezprecedentnú industrializáciu a profesionalizáciu“ ich činnosti.
Münch poukázal aj na rastúci podiel trestných činov spáchaných v Nemecku zo zahraničia. Za prvých šesť mesiacov tohto roka ich počet medziročne stúpol takmer o 24 percent a úspešnosť ich objasňovania podľa neho nedosahuje ani päť percent.
Šéf BKA tiež upozornil, že ak sa páchatelia a obete nenachádzajú v rovnakej krajine a hranice medzi zločincami a štátnymi aktérmi sa naďalej stierajú, bude to mať dôsledky pre spoluprácu v rámci nemeckého spolkového systému, aj pre zásadu oddeleného pôsobenia polície a spravodajských služieb v krajine.