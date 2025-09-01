< sekcia Zahraničie
Dobrindt: Nemecko od mája znížilo počet nezákonných vstupov do krajiny
Nemecko sprísnilo v máji pôvodne ojedinelé kontroly na hraniciach na základe nariadenia ministra Dobrindta.
Autor TASR
Berlín 1. septembra (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v nedeľu uviedol, že sprísnenie hraničných kontrol po nástupe novej vlády k moci už pomohlo znížiť počet nelegálnych vstupov do krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Od 8. mája sme zabránili 12.000 nelegálnym prekročeniam hraníc,“ vyhlásil Dobrindt pre verejnoprávnu televíziu ARD. Toto číslo zahŕňalo aj 660 žiadateľov o azyl, pričom sa údajne rozšírili správy, že na hraniciach už nezáleží na tom, či žiadajú o spomínané povolenie pobytu. V dôsledku toho sa počet „žiadostí o azyl“ udržiava na nízkej úrovni.
Nemecko sprísnilo v máji pôvodne ojedinelé kontroly na hraniciach na základe nariadenia ministra Dobrindta. Šéf rezortu tiež nariadil odmietanie žiadateľov o azyl na hraniciach, hoci tento krok je z právneho hľadiska naďalej sporný.
Na otázku, či vláda stanoví limit pre migráciu, Dobrindt odmietol uviesť konkrétne číslo. Povedal však, že Nemecko bojuje s integračnými obmedzeniami a limitom zaťaženia po desiatich rokoch nahromadeného tlaku a aktuálne potrebuje upraviť kurz, aby sa ukončilo „preťaženie“ krajiny.
