Dobrindt: Nemecko plánuje posilniť protivzdušnú obranu
Autor TASR
Berlín 25. septembra (TASR) - Nemecko sa chystá posilniť svoju protivzdušnú obranu, aby sa chránilo pred vpádmi dronov v dôsledku nárastu hybridných útokov zo strany Ruska, uviedol vo štvrtok nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Minister reagoval na nedávne narušenia vzdušného priestoru niekoľkých európskych krajín a kybernetické útoky, ktoré narušili prevádzku viacerých letísk.
V dôsledku toho sa Nemecko „prezbrojí“ v oblasti obrany proti dronom, povedal minister a oznámil reformu zákona o bezpečnosti vzdušného priestoru.
V uplynulých týždňoch došlo k viacerým incidentom vo vzdušnom priestore krajín NATO, ktoré vyvolali znepokojenie aj odsúdenie. V polovici septembra viacero ruských dronov vletelo do vzdušného priestoru Poľska a o niekoľko dní neskôr aj Rumunsko informovalo o narušení svojho vzdušného priestoru ruským dronom. Do estónskeho vzdušného priestoru minulý týždeň na niekoľko minút vstúpili tri ruské stíhačky MiG-31. Rusko toto narušenie poprelo tvrdiac, že jeho lietadlá zostali nad neutrálnymi vodami.
NATO v súvislosti s týmito incidentmi utorok varovalo Rusko, že použije „všetky potrebné vojenské a nevojenské prostriedky“ na odrazenie hrozieb.
Na piatok bolo na úrovni EÚ zvolané stretnutie s cieľom prediskutovať, ako zlepšiť a posilniť pripravenosť na útoky dronmi naprieč kontinentom. Pozvanie na stretnutie dostala Európska komisia, niekoľko členských štátov vrátane SR, aj ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ.
