Dobrindt: Nemecko plánuje reagovať na kybernetické útoky razantnejšie
Ministerstvo vnútra zároveň plánuje zriadiť nové obranné centrum proti hybridným hrozbám, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými úrovňami štátu.
Berlín 24. januára (TASR) - Nemecká vláda plánuje v budúcnosti reagovať na kybernetické útoky výrazne razantnejšie, a to aj zásahmi v zahraničí. Uviedol to minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung, ktorý vyšiel v sobotu. Informuje o tom TASR.
„Budeme odpovedať, aj v zahraničí. Budeme narúšať činnosť útočníkov a ničiť ich infraštruktúru,“ vyhlásil Dobrindt. Podľa ministra budú protiopatrenia realizovať spoločne spravodajské služby a Spolkový kriminálny úrad.
Ministerstvo vnútra zároveň plánuje zriadiť nové obranné centrum proti hybridným hrozbám, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými úrovňami štátu. Centrum by malo začať fungovať ešte v tomto roku, napísala agentúra DPA.
Dobrindt upozornil, že Nemecko čelí neustálym kybernetickým útokom namiereným proti štátnym inštitúciám, kritickej infraštruktúre aj súkromným firmám. Mnohé z nich podľa jeho slov vykonávajú skupiny napojené na spravodajské služby cudzích štátov. Nemecký minister v tejto súvislosti spomenul najmä hybridné útoky z Ruska. „Toto nemôžeme akceptovať,“ zdôraznil.
Zároveň poznamenal, že nemecké spravodajské služby by mali dostať nové právomoci v oblasti získavania informácií aj operatívneho pôsobenia. „Príliš dlho sme boli odkázaní na informácie od iných. Pre mňa je jasné, že potrebujeme aj zlom v oblasti spravodajských služieb,“ povedal.
Podľa Dobrindta chce vláda umožniť spravodajským službám, aby si viac informácií zabezpečovali samostatne a aby mohli konať aktívnejšie. Príslušnú legislatívu plánuje predložiť v prvej polovici tohto roka.
