Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Zahraničie

Dobrindt: Nemecko plánuje reagovať na kybernetické útoky razantnejšie

.
Na archívnej snímke Alexander Dobrindt. Foto: TASR/AP

Ministerstvo vnútra zároveň plánuje zriadiť nové obranné centrum proti hybridným hrozbám, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými úrovňami štátu.

Autor TASR
Berlín 24. januára (TASR) - Nemecká vláda plánuje v budúcnosti reagovať na kybernetické útoky výrazne razantnejšie, a to aj zásahmi v zahraničí. Uviedol to minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung, ktorý vyšiel v sobotu. Informuje o tom TASR.

„Budeme odpovedať, aj v zahraničí. Budeme narúšať činnosť útočníkov a ničiť ich infraštruktúru,“ vyhlásil Dobrindt. Podľa ministra budú protiopatrenia realizovať spoločne spravodajské služby a Spolkový kriminálny úrad.

Ministerstvo vnútra zároveň plánuje zriadiť nové obranné centrum proti hybridným hrozbám, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými úrovňami štátu. Centrum by malo začať fungovať ešte v tomto roku, napísala agentúra DPA.

Dobrindt upozornil, že Nemecko čelí neustálym kybernetickým útokom namiereným proti štátnym inštitúciám, kritickej infraštruktúre aj súkromným firmám. Mnohé z nich podľa jeho slov vykonávajú skupiny napojené na spravodajské služby cudzích štátov. Nemecký minister v tejto súvislosti spomenul najmä hybridné útoky z Ruska. „Toto nemôžeme akceptovať,“ zdôraznil.

Zároveň poznamenal, že nemecké spravodajské služby by mali dostať nové právomoci v oblasti získavania informácií aj operatívneho pôsobenia. „Príliš dlho sme boli odkázaní na informácie od iných. Pre mňa je jasné, že potrebujeme aj zlom v oblasti spravodajských služieb,“ povedal.

Podľa Dobrindta chce vláda umožniť spravodajským službám, aby si viac informácií zabezpečovali samostatne a aby mohli konať aktívnejšie. Príslušnú legislatívu plánuje predložiť v prvej polovici tohto roka.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia