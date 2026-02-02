Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dobrindt: Nemecko rozšíri spoluprácu so spravodajskými službami USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR

„USA sú a zostávajú naším partnerom,“ vyhlásil Dobrindt.

Autor TASR
Berlín 2. februára (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre denník Augsburger Allgemeine uviedol, že Berlín bude naďalej úzko spolupracovať so Spojenými štátmi v oblasti spravodajských služieb. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.

„USA sú a zostávajú naším partnerom,“ vyhlásil Dobrindt v rozhovore uverejnenom v pondelok. Dodal, že tento fakt by sa nemal meniť „bez ohľadu na súčasnú politickú situáciu“. Reagoval na kritiku, ktorej v súčasnosti čelia USA a prezident Donald Trump.

Dobrindt tiež oznámil plány na ďalšie posilnenie nemeckých spravodajských služieb. Povedal, že chce premeniť Spolkový úrad pre ochranu ústavy na „skutočnú spravodajskú službu vybavenú efektívnymi operačnými schopnosťami“.

Minister v rozhovore dodal, že spolupráca so zahraničnými agentúrami, vrátane tých z USA a Izraela, sa bude naďalej rozširovať.
