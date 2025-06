Dobrindt: Nemecko sa obráti na súd pre zákonnosť odmietania migrantov

Berlín 7. júna (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt uviedol, že sa Berlín obráti na Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ), aby posúdil zákonnosť odmietania migrantov na hraniciach a ich prinavrátenia do krajín, z ktorých prišli. Minister to povedal pre vydavateľstvo Funke Mediengruppe, ktoré vyjadrenia zverejnilo v sobotu, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Nemecko podľa Dobrindta ponúkne ďalšie zdôvodnenie uplatnenia článku 72 - osobitnej klauzuly v rámci práva EÚ, ktorá povoľuje výnimky z azylových pravidiel v prípade núdze. Reaguje tak na rozhodnutie berlínskeho súdu, ktorý označil odmietnutie žiadateľov na hraniciach za nezákonné.



Berlínsky súd v pondelok vyniesol rozsudok v prospech troch Somálčanov, ktorých úrady vrátili do Poľska 9. mája z pohraničného mesta Frankfurt nad Odrou. Podľa súdu mali úrady vo veci postupovať v súlade s Európskou úniou v rámci dublinskej dohody pre azylové prípady. Na základe dublinskej dohody polícia nemôže odmietnuť žiadateľov o azyl na hranici. Úrady krajiny musia spustiť návratový proces, aby ich mohli odovzdať späť do krajiny, kde prvýkrát vstúpili na územie EÚ.



„Predložíme dostačujúce odôvodnenie, ale Súdny dvor Európskej únie by mal vo veci rozhodnúť,“ povedal Dobrindt. „Som presvedčený, že naše konanie je v súlade s európskym právom,“ skonštatoval.



Šéf rezortu vnútra tvrdí, že prísnejšie opatrenia na hraniciach sú potrebné nie len pre zvládnutie migrácie, ale aj pre to, aby krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) nezískala politickú podporu pri ešte radikálnejších riešeniach, píše DPA. Minister však zdôraznil, že by „samozrejme“ akceptoval prípadné veto zo strany súdu.



Dobrindt krátko po nástupe do úradu poslal Spolkovej polícii inštrukcie, na základe ktorých mohla odmietnuť žiadateľov o azyl na nemeckých hraniciach. K výnimkám patrili zraniteľné skupiny – ženy v pokročilom štádiu tehotenstva, ženy s malými deťmi a vážne chorí. Kancelár Friedrich Merz uviedol, že napriek rozhodnutiu súdu bude tieto kroky naďalej podporovať.