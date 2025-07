Dobrindt sa s partnermi zhodol na krokoch sprísňujúcich migráciu

Berlín 18. júla (TASR) - Na sérii opatrení, ktorých cieľom je sprísniť pravidlá pre uchádzačov o azyl v Európskej únii, sa v piatok zhodol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt s rezortnými partnermi z Česka, Poľska, Francúzska, Rakúska, Dánska a komisárom Európskej únie pre vnútorné veci a migráciu Magnusom Brunnerom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Piatkové stretnutie lídrov sa uskutočnilo na vrchu Zugspitze v južnom Nemecku. Medzi opatrenia, na ktorých sa dohodli, patrí odstránenie legislatívnych prekážok v premiestňovaní odmietnutých uchádzačov o azyl do zabezpečených centier mimo EÚ alebo umožnenie azylových konaní v tretích krajinách.



Deportácie do krajín ako Afganistan či Sýria by sa mali stať štandardným postupom a občania krajín, ktoré pri deportáciách nespolupracujú, by mali čeliť vízovým obmedzeniam, uvádza sa v spoločnom dokumente.



„Spoločne sme presvedčení, že Európa musí konať jednotne a s odhodlaním na efektívnom redukovaní nelegálnej migrácie,“ píše sa v dokumente. Návrh si bude vyžadovať schválenie v Bruseli.



Stretnutie lídrov prišlo po tom, ako nemecká vláda v piatok ráno deportovala 81 Afgancov v rámci svojho opakovane avizovaného postoja na boj proti migrácii, pripomína Reuters.