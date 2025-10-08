< sekcia Zahraničie
Dobrindt: Spolková polícia bude môcť zachytávať a zostreľovať drony
Autor TASR
Berlín 8. októbra (TASR) — Nemecká vláda v stredu schválila novelu zákona o spolkovej polícii, ktorý jej dá právomoc zostreľovať drony. Polícia by tak mohla prijať opatrenia na obranu proti dronom a použiť pri tom aj fyzickú silu, to znamená zachytávanie a zostreľovanie dronov, povedal po rokovaní vlády minister vnútra Alexander Dobrindt. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podľa Dobrindta právomoci spolkovej polície v oblasti obrany proti dronom doteraz „neboli dostatočne regulované“. Novelou zákona vláda tiež reaguje na nový typ hrozby, „ktorú predstavujú drony a ktorú teraz čoraz častejšie vidíme“.
Spolková polícia bude môcť prijímať technicky najmodernejšie opatrenia proti hrozbám, ktoré predstavujú drony, napríklad pomocou elektromagnetických impulzov či úmyselného rušenia rádiového signálu vrátane toho, ktorý používajú systémy ako GPS (tzv. jamming).
Cieľom novely zákona je poskytnúť jasnejšiu právnu definíciu „najmä obrany proti dronom vhodnými technickými prostriedkami“. Ich zachytávanie a zostreľovanie však v texte nie je výslovne uvedené.
Dobrindt v stredu tiež informoval o novele zákona o bezpečnosti leteckej dopravy, o ktorej vláda stále rokuje. Táto novela by oprávňovala ozbrojené sily (Bundeswehr) zakročiť proti určitým dronom, keďže polícia nemá prostriedky na zásah voči vojenským bezpilotným lietadlám.
