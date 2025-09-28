< sekcia Zahraničie
Dobrindt: Vláda začne rokovať s Talibanom o deportáciách migrantov
Predstavitelia ministerstva vnútra v októbri odcestujú do Kábulu, aby priamo rokovali s predstaviteľmi Talibanu.
Autor TASR
Berlín 28. septembra (TASR) — Nemecká vláda bude s afganským hnutím Taliban rokovať o deportáciách afganských štátnych príslušníkov z krajiny. Oznámil to nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre nedeľné vydanie nemeckého denníka Bild. Tento krok kritizovali opoziční poslanci, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Deportácie do Afganistanu musia prebiehať pravidelne. Preto teraz rokujeme priamo v Kábule, aby bolo možné v budúcnosti deportovať zločincov a osoby predstavujúce bezpečnostné riziko,“ vyhlásil minister.
Predstavitelia ministerstva vnútra v októbri odcestujú do Kábulu, aby priamo rokovali s predstaviteľmi Talibanu o deportáciách, potvrdil denníku hovorca ministerstva vnútra.
Kontakty s afganským vládnucim hnutím Taliban sú však kontroverzné, keďže Nemecko nemá s touto skupinou, ktorá sa v auguste 2021 vrátila k moci a je medzinárodne izolovaná pre porušovanie ľudských práv - najmä voči ženám - žiadne oficiálne diplomatické vzťahy, píše DPA.
Nemecke opozičné strany Zelení a Ľavica ostro reagovali na Dobrindtov plán priamo rokovať s Talibanom.
„Dohodou s Talibanom sa Dobrindt stáva závislým od islamistickej organizácie,“ povedal pre agentúru DPA hovorca strany Zelených Marcel Emmerich.
Pre denník Rheinische Post sa vyjadrila aj podpredsedníčka poslaneckého klubu Ľavice Clara Büngerová. „Každý, kto rokuje s Talibanom, legitimizuje a bagatelizuje teroristov,“ povedala.
Od návratu Talibanu k moci deportovali z Nemecka v spolupráci s Katarom dve skupiny afganských štátnych príslušníkov. V auguste 2024 bolo za predchádzajúcej vlády do Kábulu vrátených 28 odsúdených zločincov. V júli 2025 bolo deportovaných 81 mužov odsúdených za vraždy, sexuálne delikty, násilie a drogovú trestnú činnosť.
