Dobrovoľne bojoval na Ukrajine: Juhokórejčan porušil zákaz cestovania

Soul 18. júna (TASR) - Bývalého juhokórejského vojaka, ktorý dobrovoľne bojoval po boku ukrajinských síl, odsúdili v utorok v Soule na 1,5-ročný podmienečný trest odňatia slobody. Odvolací súd ho usvedčil z nelegálneho vstupu na Ukrajinu, a teda porušenia juhokórejského zákazu cestovania do tejto krajiny, informuje TASR podľa agentúry Jonhap.



Bývalý príslušník juhokórejských námorných síl I Kchun, ktorý sa neskôr stal youtuberom, odišiel na Ukrajinu v marci 2022, aby tam v bojoch podporil Kyjev brániaci sa voči ruskej agresii. Do svojej vlasti sa však vrátil už po troch mesiacoch so zraneniami kolena, ktoré utŕžil v bojoch.



Následne bol obvinený z porušenia štátneho zákazu cestovania na Ukrajinu, ktorý Južná Kórea zaviedla vo februári 2022 z dôvodu bezpečnostných obáv vyplývajúcich z vojny s Ruskom. Porušiteľom tohto zákona - bez mimoriadneho povolenia od príslušných úradov - hrozí finančná pokuta aj väzenské tresty.



Neskôr bol I Kchun obvinený aj z toho, že v júli 2022 narazil počas jazdy v automobile do motocykla a z miesta nehody ušiel.