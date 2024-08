Dobrovoľníci a olympiáde predávajú uniformy, za klobúk chcú 210 eur

Paríž 3. augusta (TASR) - Olympijské hry v Paríži sa dostávajú do svojej polovice a prví dobrovoľníci na olympiáde už údajne ponúkajú svoje uniformy na predaj prostredníctvom internetových platforiem.



Podľa agentúry DPA požadujú dobrovoľníci za populárny klobúk približne 210 eur a za nohavice chcú zinkasovať 147 eur. Dobrovoľník z rugbyových podujatí ponúka tašku za 105 eur, pričom tvrdí, že sa mu nepáči jej farba.



Dobrovoľníkov je v Paríži až 45.000 a ich uniformy nie sú určené na bežný predaj. Zároveň ju nesmú nosiť mimo svojho určeného zamestnania až do jedného mesiaca po OH.