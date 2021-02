Dobrovoľníci zachránili v Stredozemnom mori desiatky utečencov

Rím/Berlín 27. februára (TASR) - Dobrovoľníci na záchrannej lodi Sea-Watch 3 zachránili v sobotu 102 utečencov, ktorí sa snažili cez Stredozemného more doplaviť do Európy. Informovala o tom mimovládna organizácia Sea-Watch so sídlom v nemeckom Berlíne, píše agentúra DPA.



V piatok dobrovoľníci zachránili z potápajúceho sa člnu 45 migrantov, vrátene 13 maloletých utečencov bez sprievodu dospelého. Viacero utečencov bolo vysilených a vyžadovali zdravotnú starostlivosť, priblížila Sea-Watch. Podľa neziskovej organizácie sa tak na lodi Sea-Watch 3 v súčasnosti nachádza 147 zachránených osôb.



Záchranná loď vyplávala zo španielskeho prístavu Burriana neďaleko Valencie zhruba pred týždňom, po sedemmesačnej "nútenej prestávke," informovala Sea-Watch.



Z údajov Organizácie Spojených národov (OSN) vyplýva, že od začiatku roka 2021 sa v Stredozemnom mori v snahe dostať sa do Európy utopilo zhruba 170 utečencov. Utečenci prichádzajúci po tejto trase pochádzajú najmä zo severu Afriky.



Za rovnaké časové obdobie do Talianska z Líbye dorazilo približne 4500 utečencov, informovalo talianskej ministerstvo vnútra.