Dočasná lávka umožní turistom prezrieť si fontánu di Trevi do detailov

Rím 9. novembra (TASR) - Turisti i Rimania si budú môcť pozrieť slávnu fontánu di Trevi z novej perspektívy vďaka kovovému mostíku, z ktorého uvidia aj detaily tejto ikonickej pamätihodnosti. Kovová lávka bude nad fontánou počas jej prebiehajúcej údržby, ktorá by mala trvať do konca roka, informovala v sobotu agentúra AFP.



"Chceli sme dať každému príležitosť obdivovať fontánu a urobiť to z jedinečnej perspektívy," objasnil pre agentúru Reuters primátor Ríma Roberto Gualtieri na sobotňajšom sprístupnení kovovej lávky. Dodal, že za normálnych okolností sa nedá vidieť to, čo z mostíka, takže "je to vlastne jedinečná príležitosť".



Obnova fontány - barokového diela dokončeného v roku 1762 - by mala byť hotová do konca tohto roku. Práce zahŕňajú odstraňovanie vápencových nánosov z fasády fontány, ktoré časom spôsobujú tmavnutie kameňa, i zvetraných prvkov, na ktorých rastie invázna vegetácia.



Na mostík bude môcť naraz vstúpiť len 130 ľudí. Počas rekonštrukcie platí zákaz hádzania mincí do fontány.



Reuters doplnil, že podobný chodník ponad fontánu - len so skleneným chodníkom - sa používal aj v roku 2014, keď však reštaurátorské práce trvali oveľa dlhšie. Financoval ich módny dom Fendi.



Fontána di Trevi dotvára priečelie paláca Poli a preslávil ju film Federica Felliniho La Dolce Vita, v ktorom je ikonická scéna, keď Anita Ekbergová z fontány láka Marcella Mastroianniho, aby sa k nej pripojil.



Mnohí turisti do fontány tradične hádžu mince pre šťastie. Túto pamätihodnosť za obvyklej prevádzky denne navštívi 10.000 až 12.000 ľudí.