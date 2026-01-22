< sekcia Zahraničie
Dočasná prezidentka Venezuely oznámila zmeny vo vedení armády
Rodríguezová sa moci vo Venezuele chopila po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali a z vlasti odvliekli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Autor TASR
Caracas 22. januára (TASR) - Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová vo štvrtok začala s reorganizáciou ozbrojených síl a vymenovala 12 vysokých dôstojníkov do regionálnych veliteľstiev. Dočasná hlava štátu už predtým dosadila šéfa spravodajskej služby do čela svojej prezidentskej ochranky. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Zdroj agentúry AFP v stredu oznámil, že Rodríguezová čoskoro navštívi Spojené štáty. Pokiaľ by k tomu došlo, bola by prvým faktickým lídrom Venezuely, ktorý navštívi USA za viac než 25 rokov.
„Sme v procese dialógu, spolupracujeme so Spojenými štátmi, bez akýchkoľvek obáv, aby sme sa mohli vysporiadať s našimi rozdielmi a problémami... a riešili ich prostredníctvom diplomacie,“ povedala v noci na štvrtok dočasná prezidentka.
