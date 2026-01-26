< sekcia Zahraničie
Dočasná venezuelská prezidentka: Dosť bolo rozkazov z Washingtonu
Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby sa po zadržaní jej predchodcu Nicolása Madura nemiešali do politiky jej krajiny.
Caracas 26. januára (TASR) — Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby sa po zadržaní jej predchodcu Nicolása Madura nemiešali do politiky jej krajiny. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Dosť bolo rozkazov z Washingtonu venezuelským politikom. Naše vnútorné rozdiely a konflikty nech vyriešia venezuelskí politici. Dosť bolo zahraničných mocností,“ povedala Rodríguezová v prejave k robotníkom v ropnom priemysle v štáte Anzoategui.
„Túto republiku vyšlo draho, že sa musela vyrovnať s dôsledkami fašizmu a extrémizmu,“ dodala.
Rodríguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka 5. januára po tom, čo špeciálne americké komando zajalo prezidenta Nicolása Madura a dopravilo ho do New Yorku, kde bude súdený okrem iného za narkoterorizmus. Americký prezident Donald Trump následne oznámil, že Washington má v úmysle riadiť Venezuelu až do odvolania.
Pod americkým tlakom odvtedy podpísala Rodríguezová so Spojenými štátmi dohodu o predaji ropy, iniciovala legislatívne reformy vrátane nového zákona o uhľovodíkoch a avizovala rokovania s opozíciou. Začalo sa tiež prepúšťanie politických väzňov.
Minulý týždeň Biely dom oznámil, že mieni pozvať Rodríguezovú na návštevu do Spojených štátov. Jej termín však zatiaľ nekonkretizoval.
