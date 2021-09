Bulharská vláda zložila prísahu, krajinu povedie dočasne

Sofia 16. septembra (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev vo štvrtok opätovne vymenoval generála vo výslužbe Stefana Janeva za dočasného premiéra, ktorý bude na čele novej úradníckej vlády do nadchádzajúcich novembrových predčasných volieb v krajine. Informuje o tom agentúra AP.



Bulharsko, najchudobnejší štát Európskej únie (EÚ), sa pripravuje na svoje tretie parlamentné voľby po hlbokom rozkole medzi stranami v parlamente, ktorý im znemožňoval nájsť spoločný základ pre koaličnú vládu.



Bulharský prezident vo štvrtok predstavil novú úradnícku vládu, ktorá bude mať za úlohu zorganizovať predčasné parlamentné a pravidelné prezidentské voľby 14. novembra. Ide o prvý prípad v krajine, keď sa po dočasnom kabinete opäť ujme funkcie úradnícka vláda.



Dočasný premiér Janev počas uplynulých štyroch rokov pôsobil ako bezpečnostný poradca bulharského prezidenta, pripomína AP. V predchádzajúcej dočasnej vláde v roku 2017 bol vo funkcii ministra obrany.



Bulhari hlasovali o novom parlamente v apríli a v júli, výsledkom oboch volieb však bola patová situácia v zákonodarnom zbore. Žiadna zo strán nebola dosiaľ schopná vytvoriť kabinet, ktorý by nastúpil po takmer desaťročnom vládnutí bývalého konzervatívneho premiéra Bojka Borisova.



Prieskumy verejnej mienky v poslednom čase naznačujú, že v nových voľbách by sa mohla dostať na prvé miesto znova Borisovova strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB). Až za ňou sa umiestňuje nová protisystémová populistická strana Je taký národ (ITN), ktorá zvíťazila v júlových predčasných voľbách.