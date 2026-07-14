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Dočasná vláda vo Venezuele chce začať formálne rokovania s opozíciou
Len niekoľko dní pred zemetrasením pricestovala do Caracasu exilová opozičná predstaviteľka Dinorah Figuerová.
Autor TASR
Caracas 14. júla (TASR) - Dočasná venezuelská vláda začne v auguste oficiálne rokovania s niektorými predstaviteľmi opozície. Viac než šesť mesiacov po únose dlhoročného prezidenta Nicolása Madura Spojenými štátmi to v utorok oznámil predseda parlamentu Jorge Rodríguez. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Rodríguez ozrejmil, že v súvislosti s ničivým zemetrasením, ktoré krajinu zasiahlo minulý mesiac, a s cieľom posilniť demokraciu vznikne od 1. augusta spoločná pracovná skupina so zástupcami bývalého Národného zhromaždenia z rokov 2015 až 2020. „Iba prostredníctvom jednoty môžeme napredovať v obnove a zachovaní mieru,“ doplnil vo vyhlásení na sociálnej sieti.
Len niekoľko dní pred zemetrasením pricestovala do Caracasu exilová opozičná predstaviteľka Dinorah Figuerová. Počas cesty podporovanej Spojenými štátmi rokovala s predstaviteľmi dočasnej vlády prezidentky Delcy Rodríguezovej, ako aj s ďalšími opozičnými predstaviteľmi.
Figuerová vedie skupinu zastupujúcu parlament z rokov 2015 až 2020, ktorý v tom čase ovládala opozícia a ktorý USA uznávajú za legitímny venezuelský zákonodarný orgán.
Po oznámení o vytvorení pracovnej skupiny uviedla, že jej cieľom bude presadzovať „bilaterálnu technickú a politickú cestu“ založenú na konkrétnych krokoch a cieľoch, ktoré by mali pomôcť pri obnove demokracie vo Venezuele.
Rodríguez ozrejmil, že v súvislosti s ničivým zemetrasením, ktoré krajinu zasiahlo minulý mesiac, a s cieľom posilniť demokraciu vznikne od 1. augusta spoločná pracovná skupina so zástupcami bývalého Národného zhromaždenia z rokov 2015 až 2020. „Iba prostredníctvom jednoty môžeme napredovať v obnove a zachovaní mieru,“ doplnil vo vyhlásení na sociálnej sieti.
Len niekoľko dní pred zemetrasením pricestovala do Caracasu exilová opozičná predstaviteľka Dinorah Figuerová. Počas cesty podporovanej Spojenými štátmi rokovala s predstaviteľmi dočasnej vlády prezidentky Delcy Rodríguezovej, ako aj s ďalšími opozičnými predstaviteľmi.
Figuerová vedie skupinu zastupujúcu parlament z rokov 2015 až 2020, ktorý v tom čase ovládala opozícia a ktorý USA uznávajú za legitímny venezuelský zákonodarný orgán.
Po oznámení o vytvorení pracovnej skupiny uviedla, že jej cieľom bude presadzovať „bilaterálnu technickú a politickú cestu“ založenú na konkrétnych krokoch a cieľoch, ktoré by mali pomôcť pri obnove demokracie vo Venezuele.