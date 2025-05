Dočasná vláda zakázala činnosť strane expremiérky Vadžídovej

Dháka 11. mája (TASR) - Dočasná bangladéšska vláda v sobotu zakázala činnosť politickej strany Ľudová liga (Ávámí líg, AL) bývalej premiérky Hasíny Vadžídovej až do konca súdneho procesu vedeného v súvislosti s násilným potlačením masových protestov. Tie viedli minulý rok k zosadeniu Vadžídovej a jej úteku do exilu v zahraničí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Rozhodli sme sa zakázať činnosť strany, i v kybernetickom priestore, podľa zákona o boji proti terorizmu, až dokým sa neskončí súdny proces s Ľudovou ligou a jej predstaviteľmi,“ vyhlásil vládny poradca pre záležitosti práva a spravodlivosti, podľa ktorého bolo rozhodnutie prijaté s cieľom zaistiť „suverenitu a bezpečnosť krajiny a bezpečnosť protestujúcich“, ako aj „ochranu žalobcov a svedkov“ v súdnom procese.



Vadžídová po zosadení utiekla do exilu v Indii a v jej domovskej krajine na ňu súd vydal zatykač pre údajné zločiny proti ľudskosti. Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) zomrelo v júli 2024 približne 1400 protestujúcich pri násilnom pokuse Vadžídovej kabinetu umlčať opozíciu. Bangladéšsku vládu od vlaňajšieho augusta dočasne vedie laureát Nobelovej ceny za mier Muhammad Júnus.



Júnusova vláda schválila zároveň novelu zákona, ktorá úradom umožní trestne stíhať politické strany a ich pridružené organizácie. Ľudová liga krok odsúdila a nazvala ho nezákonným. Počas týždňa za prijatie zákona pred domom nového lídra protestovali tisíce ľudí.



Autoritársku bangladéšsku premiérku Vadžídovú zosadili po 15-ročnej vláde v auguste 2024 študentské protesty, po ktorých utiekla do indického Naí Dillí. Bývalá premiérka čelí viacerým obvineniam z korupcie a trestných činov.