Dočasné predsedníctvo EP po zosnulom Sassolim prebrala R. Metsolová

Brusel 11. januára (TASR) - Prvá podpredsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, zo skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) sa v utorok ujala funkcie dočasnej predsedníčky zákonodarného zboru EÚ po smrti doterajšieho predsedu EP Davida Sassoliho.



Sassoli (65) po "vážnych komplikáciách" v súvislosti s jeho imunitným systémom zomrel v noci z pondelka na utorok v nemocnici v talianskom meste Aviano.



"V súlade s rokovacím poriadkom bude vykonávať dočasné predsedníctvo prvý podpredseda parlamentu a to v dňoch pred voľbou nového predsedu," uviedol Európsky parlament v oficiálnom vyhlásení. Metsolová v pondelok 17. januára otvorí januárové plenárne zasadnutie EP v Štrasburgu minútou ticha na pamiatku zosnulého Sassoliho.



Už dávnejšie bolo naplánované, že voľba predsedu EP na druhú polovicu volebného obdobia (do eurovolieb v roku 2024) sa uskutoční v utorok 18. januára počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.



Favoritom na uvoľnenú funkciu je práve Metsolová, ktorá ešte vlani v októbri získala dôveru väčšiny poslancov z frakcie ľudovcov. O túto pozíciu sa uchádza aj poľský europoslanec Kosma Zlotowski z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) a španielska poslankyňa Sira Regová z Konfederatívnej skupiny zjednotenej ľavice / Nordickej zelenej ľavice (GUE/NGL).



Zákonodarný zbor EÚ v utorok pripomenul, že parlament pod vedením Davida Sassoliho zohral významnú úlohu v úsilí o presadenie ambiciózneho dlhodobého rozpočtu EÚ a aj mechanizmu na podporu obnovy Únie po koronakríze. Sassoli po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 zaviedol mimoriadne opatrenia, ktoré EP umožnili vykonávať jeho úlohy a právomoci na základe zmlúv EÚ aj počas koronakrízy. Zároveň preukazoval solidaritu s ľuďmi, ktorých zasiahla pandémia. V mestách, kde má EP svoje pracoviská poskytoval stravu charitatívnym organizáciám a prístrešie priamo v priestoroch europarlamentu ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia.



Zosnulý predseda EP v snahe poučiť sa z pandémie spustil za účasti poslancov rozsiahly proces reflexie, cieľom ktorého bolo prehodnotiť spôsob fungovania tejto inštitúcie a posilniť parlamentnú demokraciu na úrovni EÚ.



Sassoli ako presvedčený Európan vo svojom decembrovom prejave na summite EÚ zdôraznil, že to, čo Európa potrebuje, a potrebuje to najviac zo všetkého, je "nový projekt nádeje".



"Domnievam sa, že tento projekt môžeme vybudovať na troch silných pilieroch: Európe, ktorá inovuje, Európe, ktorá chráni a Európe, ktorá inšpiruje," vyhlásil Sassoli na svojom poslednom vystúpení pred šéfmi vlád a štátov EÚ.



Pohrebný obrad sa uskutoční v piatok 14. januára o 12:00 h miestneho času v rímskej bazilike Santa Maria degli Angeli.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)