Dočasnou prezidentkou Republiky srbskej sa stala Trišičová-Babičová
Dodik odmieta obvinenia voči nemu a tvrdí, že ide o politický proces.
Autor TASR
Banja Luka 19. októbra (TASR) - Parlament Republiky srbskej (RS) v Bosne a Hercegovine (BaH) v sobotu vymenoval za dočasnú prezidentku Anu Trišičovú-Babičovú, ktorá vo funkcii nahradí odvolaného lídra Milorada Dodika. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trišičová-Babičová je podľa francúzskej tlačovej agentúry blízkou spolupracovníčkou Dodika. Pôsobila ako námestníčka ministra zahraničných vecí BaH a uplynulých 15 rokov bola Dodikovou poradkyňou. Pozíciu dočasnej prezidentky bude podľa agentúry Reuters zastávať vyše mesiaca. Na 23. novembra sú totiž naplánované prezidentské voľby.
Dodika oficiálne odvolali z funkcie v auguste po tom, čo odvolací súd zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu Centrálnej volebnej komisie (CEC), ktorá mu tento mandát odobrala. CEC takto rozhodla na základe verdiktu odvolacieho súdu, ktorý Dodika začiatkom augusta odsúdil na rok väzenia a šesť rokov zákazu politickej činnosti. Súd ho vtedy uznal za vinného z nerešpektovania rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH (OHR) Christiana Schmidta, ktorý dohliada na implementáciu Daytonskej mierovej dohody z roku 1995 a dodržiavanie právneho rámca v krajine. Dodik odmieta obvinenia voči nemu a tvrdí, že ide o politický proces.
Bývalý líder RS udržiava blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý ho v tomto roku niekoľkokrát privítal v Rusku. Ruská federácia patrí spolu s Maďarskom a Srbskom k najväčším podporovateľom Dodika.
