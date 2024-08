Dočasnú vládu v Bangladéši povedie nositeľ Nobelovej ceny Yunus

Dháka 6. augusta (TASR) — Vedením dočasnej vlády v Bangladéši bol po demisii premiérky Hasíny Vadžídovej a jej odchode do zahraničia poverený nositeľ Nobelovej ceny za mier Muhammad Yunus. Oznámil to v stredu ráno miestneho času úrad bangladéšskeho prezidenta, informovala agentúra AFP.



Rozhodnutie o vymenovaní Yunusa za dočasného predsedu vlády padlo na stretnutí prezidenta Muhammada Šahabuddína s predstaviteľmi armády a skupiny Študenti proti diskriminácii, uviedol úrad hlavy štátu.



Šahabuddín v súvislosti s krvavými protivládnymi protestmi, ktoré si vyžiadali desiatky mŕtvych a zranených, tiež odvolal šéfa polície a vymenoval jeho nástupcu.



Muhammad Yunus je ekonóm a bankár. Preslávil sa úspešným konceptom mikroúveru, teda poskytovania malých pôžičiek chudobným podnikateľom, ktorí nemôžu získať úver od tradičnej banky. Založil tiež Grameen Bank, ktorá tieto úvery začala poskytovať. V roku 2006 dostal spolu s touto bankou Nobelovu cenu za mier. V roku 2011 však z banky musel na príkaz bangladéšskej vlády nedobrovoľne odísť.



Protesty v Bangladéši sa začali v júli a pôvodne boli namierené proti opätovnému zavedeniu kontroverzných kvót vo verejnej službe. Do ich čela sa postavili študenti. Na istý čas sa zastavili po tom, čo najvyšší súd zrušil väčšinu z nich, minulý týždeň sa však obnovili a ich účastníci požadovali už aj odstúpenie autoritárskej premiérky Vadžídovej.



Pod jej vedením síce chudobný, prevažne moslimský Bangladéš zažil ekonomický rozmach, v poslednom čase však krajinu sužuje vysoká inflácia. Ľudskoprávne organizácie obviňovali premiérku, že sa zameriava na svojich oponentov a kritikov a nechala tisíce z nich zatknúť.



V pondelok protestujúci napriek celoštátnemu zákazu vychádzania vyzvali na pochod do Dháky, aby prinútili premiérku odstúpiť. Tá tak v ten istý deň urobila a po podaní demisie odišla do Indie.