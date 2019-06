Dočasný alžírsky prezident žiada politikov a občanov o spoločný dialóg

Binsaláh v televíznom prejave apeloval na politikov i občiansku spoločnosť, aby viedli inkluzívny dialóg s cieľom nájsť čo najskôr nový termín pre konanie volieb.

Alžír 7. júna (TASR) - Dočasný alžírsky prezident Abdalkádir Binsaláh vyzval na "dialóg" po tom, čo úrady vylúčili možnosť usporiadať prezidentské voľby v Alžírsku v naplánovanom termíne - 4. júla. Informovala o tom v noci na piatok agentúra AFP.



Binsaláh v televíznom prejave apeloval na politikov i občiansku spoločnosť, aby viedli "inkluzívny dialóg" s cieľom nájsť čo najskôr nový termín pre konanie volieb.



Alžírska ústavná rada v nedeľu informovala, že prezidentské voľby sa v stanovenom termíne "nebudú môcť konať". Ústavná rada totiž predtým odmietla kandidatúry jediných dvoch uchádzačov. Nový termín volieb nie je zatiaľ známy, informovala agentúra AFP. Rada spresnila, že nový termín volieb musí určiť dočasný prezident Abdalkádir Binsaláh.



Agentúra AP uviedla, že o úrad prezidenta prejavili záujem len dvaja kandidáti, ktorí aj do 25. mája predložili úradom príslušné úrady. Ústavná rada však ich kandidatúry zamietla, pričom toto svoje rozhodnutie nijako nezdôvodnila.



Tento krok ústavnej rady prišiel po týždňoch demonštrácií, ktorých cieľom bolo donútiť vedúcich politikov k odloženiu hlasovania. Konanie volieb v termíne 4. júla bolo problematické aj pre to, že svojho kandidáta nenominovala žiadna z veľkých politických strán. Ďalšou prekážkou bolo to, keď niektorí starostovia a sudcovia vyhlásili, že sa nezapoja do organizovania hlasovania.



Prezidentské voľby v Alžírsku boli vypísané po tom, ako sa dlhoročný prezident Abdal Azíz Buteflika 2. apríla pod tlakom masových protestov i velenia armády vzdal úradu.



Demonštrácie v Alžírsku sa od februára konajú prakticky každý piatok, pričom účastníci požadujú odchod vládnucej elity a reformu politického systému krajiny.



Protesty vypukli začiatkom februára - spočiatku proti Buteflikovmu zámeru opäť kandidovať vo voľbách, neskôr demonštranti začali požadovať zmeny vo vedení krajiny tak, aby v ňom nemali zastúpenie ľudia napojení na Butefliku.