Dočasný haitský premiér Conille pricestoval na návštevu USA

Washington 29. júna (TASR) - Dočasný haitský premiér Garry Conille pricestoval v sobotu na návštevu Spojených štátov, ktorá bude zahŕňať stretnutia s medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj s predstaviteľom Bieleho domu, uviedol jeho úrad. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Cesta premiéra, ktorý stojí na čele prechodnej vlády krajiny, a ďalších predstaviteľov prichádza niekoľko dní po tom, ako kenská polícia konečne dorazila na násilím zničené Haiti na dlho očakávanú bezpečnostnú misiu, ktorej cieľom je pomôcť stabilizovať túto karibskú krajinu sužovanú vplyvnými gangmi.



Washington prisľúbil veľkorysé financovanie tejto misie podporovanej zo strany OSN, ale vylúčil vyslanie amerických vojakov. Conille sa v pondelok stretne s hlavným zástupcom poradcu pre národnú bezpečnosť Jonom Finerom, uviedol hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady (NSC).



Conille spolu so svojimi ministrami hospodárstva a zahraničných vecí, ako aj ďalšími predstaviteľmi, absolvuje podľa jeho kancelárie aj "dôležité pracovné stretnutia" so šéfmi medzinárodných finančných inštitúcií. Delegácia navštívi aj haitské veľvyslanectvo vo Washingtone a pocestuje do New Yorku.



Haiti už dlho sužuje násilie gangov, ale situácia sa prudko zhoršila koncom februára, keď ozbrojené skupiny začali koordinované útoky v hlavnom meste Port-au-Prince s cieľom zvrhnúť vtedajšieho premiéra Ariela Henryho.



Henry začiatkom marca oznámil, že odstúpi a odovzdá výkonnú moc prechodnej rade, ktorá 29. mája vymenovala Conilleho za dočasného premiéra krajiny. Do funkcie nastúpil 3. júna.



Násilie v Port-au-Prince ovplyvnilo potravinovú bezpečnosť a prístup k humanitárnej pomoci, pričom veľká časť mesta je v rukách gangov obvinených z vrážd, znásilnení, rabovania a únosov.



Predtým, ako v utorok dorazili na Haiti prví policajti, boli medzinárodné kenské sily, ktorým dala minulý rok zelenú Bezpečnostná rada OSN, niekoľko mesiacov kenskými súdmi zdržiavané v dôsledku spochybňovania ich nasadenia.