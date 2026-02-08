Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. február 2026Meniny má Zoja
< sekcia Zahraničie

Dočasný pamätník obetiam požiaru v Crans Montane začal horieť

.
Sviečky a plyšové hračky sú umiestnené v blízkosti uzavretého baru Le Constellation v Crans-Montana vo švajčiarskych Alpách, Švajčiarsko, v sobotu 3. januára 2026, kde ničivý požiar zanechal mŕtvych a zranených počas osláv Nového roka. Foto: TASR/AP

Požiar v bare Le Constellation v lyžiarskom stredisku Crans-Montana na Nový rok v skorých ranných hodinách zabil 41 ľudí a zranil 115.

Autor TASR
Crans-Montana 8. februára (TASR) - Dočasný pamätník obetiam smrtiaceho novoročného požiaru vo švajčiarskej Crans-Montane v nedeľu ráno začal horieť. V nedeľu to uviedla polícia s tým, že vyšetruje ďalšie okolnosti. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Požiar v bare Le Constellation v lyžiarskom stredisku Crans-Montana na Nový rok v skorých ranných hodinách zabil 41 ľudí a zranil 115. Boli to väčšinou tínedžeri a mladí dospelí.

V blízkosti miesta tragédie vznikol provizórny pamätník plný kvetov, sviečok a sústrastných odkazov. Horieť začal okolo 6.00 h. „Hasiči dokázali rýchlo dostať požiar pod kontrolu,“ uviedla polícia vo Wallis na sieti X. Pôvodný pamätník priamo pred vyhoreným barom nedávno presunuli o niečo ďalej.

Zábery, ktoré v nedeľu odvysielala švajčiarska verejnoprávna televízia RTS, ukazovali začiernenú bielu kupolu v tvare iglu nad pamätníkom, ktorá ho mala chrániť pred nepriaznivým počasím. Okolo nej bola policajná páska a biele nepriehľadné clony vo výške dospelého človeka.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Nedeľa 8. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

OTESTUJTE SA: Mysleli ste si, že je to pravda? Omyl!