Dočasný premiér Kurti nezískal podporu parlamentu pre zostavenie vlády
Autor TASR
Priština 26. októbra (TASR) — Dočasný kosovský premiér Albin Kurti v nedeľu nezískal dostatočnú podporu parlamentu na zostavenie vlády. V Kosove sa tým prehĺbila niekoľko mesiacov trvajúca politická kríza a túto balkánsku krajinu zrejme čakajú predčasné voľby, uviedli svetové agentúry.
Program novej vlády predložený Kurtim, ktorý je pri moci od roku 2021, podporilo iba 56 zo 120 poslancov, pričom potrebných bolo najmenej 61 hlasov. Proti hlasovalo 48 poslancov, štyria sa zdržali a 12 nehlasovalo.
Kurtiho stranu Sebaurčenie (VV) síce zvíťazila v parlamentných konaných voľbách vo februári tohto roku, ale na rozdiel od tých predchádzajúcich, po ktorých mala 58 mandátov, ich tentoraz získala o desať menej, takže si musela hľadať koaličných partnerov. Táto skutočnosť viedla k ostrým sporom a odkladom kľúčových hlasovaní v rozdelenom parlamente.
V nedeľňajšom hlasovaní VV podporilo len niekoľko zástupcov menšinových strán. Opozičné subjekty Demokratická strana Kosova (PDK), Demokratická liga Kosova (LDK) a Aliancia pre budúcnosť Kosova (AAK) hlasovali proti Kurtimu a kritizovali jeho prístup k vzťahom Kosova so západnými spojencami a jeho kroky na etnicky rozdelenom severe Kosova, kde žije početná srbská menšina.
Podľa zákona musí teraz prezidentka Vjosa Osmaniová do desiatich dní poveriť zostavením vlády niekoho iného. Touto osobou by mohol byť líder PDK Memli Krasniqi, ktorého strana skončila vo februárových voľbách druhá. Krasniqi však po nedeľňajšom hlasovaní novinárom povedal, že takúto ponuku neprijme, pretože PDK by v parlamente nezískala potrebnú väčšinu.
Prieťahy pri formovaní vlády spôsobia Kosovu, ktoré v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska, aj ekonomické straty. Je totiž čoraz nepravdepodobnejšie, že sa podarí včas schváliť štátny rozpočet na rok 2026, čo by mohlo ohroziť schopnosť štátu financovať kľúčové služby. Ohrozené je tiež čerpanie rozvojovej pomoci z fondov EÚ.
