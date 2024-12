Dočasný premiér vyzval Sýrčanov v zahraničí na návrat do vlasti

Damask 11. decembra (TASR) - Nový dočasný sýrsky premiér Muhammad Bašír vyzval v stredu krajanov v zahraničí, aby sa po zosadení dlhoročného prezidenta Bašára Asada vrátili späť do vlasti. TASR sa odvoláva na taliansky denník Corriere della Sera a agentúru AFP.



"Moja výzva je určená všetkým Sýrčanom v zahraničí: Sýria je teraz slobodnou krajinou, ktorá si zaslúži svoju hrdosť a dôstojnosť. Vráťte sa," vyhlásil Bašír v prvom rozhovore pre západné médiá. Milióny ľudí z krajiny vyhnala vojna, zlá ekonomická situácia a politické represie. Podľa Bašíra ich skúsenosti pomôžu krajine prosperovať. Prisľúbil tiež rovnaké práva pre všetkých ľudí a náboženstvá v Sýrii.



Jeho prvou prioritou je obnoviť bezpečnosť a stabilitu v celej krajine. "Ľudia sú vyčerpaní nespravodlivosťou a tyraniou. Je potrebné obnoviť autoritu štátu, aby sa ľudia mohli vrátiť k práci a normálnemu životu," doplnil.



Muhammad Bašír v rozhovore prezradil, že od začiatku povstaleckých operácií oslovili Irak, Čínu a mnohé ďalšie krajiny, "aby sme im vysvetlili, že cieľom našej revolúcie je oslobodiť Sýrčanov od Bašára Asada. A boli sme pochopení," spresnil.



Islamistickí povstalci vedení organizáciou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) spustili nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada koncom novembra. V rýchlom slede obsadili veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs. V noci na nedeľu vstúpili aj do hlavného mesta Damask. Prezident Asad následne ušiel do Moskvy, čo znamenalo pád dlhoročného režimu.



Muhammad Bašír bol v utorok vymenovaný za dočasného premiéra prechodnej sýrskej vlády do 1. marca 2025. Jeho úlohou je vytvoriť vládu, ktorá pripraví voľby a bude Sýriu viesť v prechodnom období.



Vlády na celom svete sa snažia nadviazať nové kontakty s vedúcou sýrskou povstaleckou skupinou HTS. V minulosti bola spojencom al-Káidy a Spojené štáty, EÚ, Turecko a OSN ju preto označili za teroristickú organizáciu.