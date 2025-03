Dočasný prezident Sýrie vymenoval novú vládu

Damask 30. marca (TASR) - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v sobotu predstavil novú prechodnú vládu, v ktorej dominujú blízki spojenci a je v nej aj jedna žena. Nová vláda nahradí prechodné orgány fungujúce od zosadenia dlhoročného vládcu Bašára Asada. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Blízki spolupracovníci súčasného prezidenta zostali na kľúčových pozíciách. Minister zahraničných vecí Asaad Hasan Šajbání a minister obrany Murhaf abú Kasra si udržali svoje vládne posty. Ministrom vnútra sa stal šéf všeobecnej spravodajskej služby Anás Chatáb.



Do postu ministerky sociálnych vecí a práce bola vymenovaná opozičná politička Hind Kabawatová, príslušníčka sýrskej kresťanskej menšiny a dlhoročná Asadova odporkyňa. Je prvou ženou, ktorú Šara vymenoval do svojej vlády.



Ráid Sálih, šéf sýrskej záchranárskej organizácie Biele prilby, sa stane šéfom rezortu pre mimoriadne situácie a katastrofy.



V decembri bola vymenovaná dočasná vláda na čele s Muhammadom Bašírom, ktorá mala riadiť krajinu až do vytvorenia nového kabinetu, čo bolo pôvodne naplánované na 1. marca. Koncom januára bol za dočasného prezidenta vymenovaný Šara, vodca islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá stála na čele Asadovho zvrhnutia.



Šara tento mesiac podpísal ústavný dokument, ktorý stanovuje päťročné prechodné politické obdobie. Niektorí odborníci a skupiny na ochranu práv varovali, že sa v nej sústreďuje moc v rukách Šara a neobsahuje dostatočnú ochranu menšín.



Noví lídri krajiny sa snažia zjednotiť a obnoviť Sýriu a jej inštitúcie po tom, ako sa 8. decembra zvrhnutím Asada skončila 14 rokov trvajúca občianska vojna. Oznámenie o novej vláde, ktoré bolo pôvodne naplánované na začiatok tohto mesiaca, prišlo v čase medzinárodných výziev a po nedávnych sektárskych masakroch, píše AFP.



Pobrežné oblasti na severozápade Sýrie začiatkom marca zachvátila vlna násilia po vypuknutí bojov medzi militantmi vernými zvrhnutému prezidentovi Bašárovi Asadovi a bezpečnostnými zložkami prechodnej vlády. Zabitých bolo až 1600 civilistov, prevažne z komunity alavitov, ku ktorej sa radil aj Asad a jeho rodina. Pobrežné oblasti Sýrie boli považované za baštu režimu zvrhnutého prezidenta.