Dočasný sýrsky prezident chce v Ankare rokovať aj o spoločnom pakte

Ankara 4. februára (TASR) - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara pricestoval v utorok do Turecka, kde sa v rámci svojej druhej zahraničnej návštevy stretne v Ankare s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Prezidenti budú diskutovať o "spoločných krokoch, ktoré treba podniknúť na oživenie ekonomiky, udržateľnú stabilitu a bezpečnosť", uviedol v pondelok šéf Erdoganovho komunikačného tímu Fahrettin Altun.



Napriek tomu, že Turecko brzdí jeho vlastná hospodárska kríza, ponúka Sýrii pomoc pri jej obnove po 13 rokov trvajúcej občianskej vojne. Výmenou za to si Turecko chce zaistiť podporu Damasku proti kurdským Sýrskym demokratickým silám (SDF), ktoré na severovýchode Sýrie naďalej bojujú so sýrskymi silami podporovanými Ankarou.



Podľa agentúry Reuters Šara a Erdogan budú v utorok v Ankare diskutovať o spoločnom obrannom pakte vrátane zriadenia tureckých leteckých základní v strednej Sýrii a výcviku pre novú sýrsku armádu. Pre Reuters to uviedli štyri zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Turecko, ktoré je členom NATO, dlhodobo podporovalo sýrsku ozbrojenú a politickú opozíciu voči zvrhnutému vodcovi Bašárovi Asadovi, ktorý prišiel o moc začiatkom decembra 2024 po bleskovej ofenzíve povstalcov vedených Šarom.



Ankara sa snaží v novej postasadovskej Sýrii zohrávať významnú úlohu a vyplniť vákuum, ktoré zanechal hlavný regionálny podporovateľ Asada - Irán, konštatoval Reuters.



Reuters s odvolaním sa na svojich informátorov dodal, že podľa avizovaného paktu by Turecko mohlo v Sýrii vybudovať nové letecké základne, využívať sýrsky vzdušný priestor na vojenské účely a prevziať vedúcu úlohu pri výcviku jednotiek v novej sýrskej armáde.



Turecko, ktoré má so Šarom tesné kontakty, už medzičasom znovu otvorilo svoju diplomatickú misiu v Sýrii. Prvé rokovania so zástupcami nového sýrskeho vedenia a predstaviteľmi Turecka sa konali krátko po tom, ako Šarom vedení povstalci 8. decembra 2024 zvrhli režim Bašára Asada.



Cieľom prvej Šarovej zahraničnej cesty bola uplynulý víkend Saudská Arábia, kde sa tiež snažil získať pomoc pri financovaní vojnou zničenej Sýrie a pri oživení jej ekonomiky.