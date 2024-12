Dočasným premiérom prechodnej vlády v Sýrii bude Muhammad Bašír

Damask 10. decembra (TASR) - Muhammad Bašír bol vymenovaný za dočasného premiéra prechodnej sýrskej vlády do 1. marca 2025. Uviedol to v utorkovom televíznom vyhlásení, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Úlohou Bašíra bude vytvoriť vládu, ktorá bude Sýriu viesť v prechodnom období a pripraví voľby. Dosiaľ bol šéfom administratívy spojenej s islamistickou organizáciou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá stála proti režimu zvrhnutého prezidenta Bašára Asada.



Bašír sa narodil v provincii Idlib v roku 1983 a študoval elektrotechniku na univerzite v Aleppe, uvádza sa v životopise zverejnenom administratívou, ktorú viedol v bašte povstalcov na severozápade Sýrie.



V pondelok sa už údajne v Damasku stretol s odchádzajúcim sýrskym premiérom Muhammadom Džalílím, ktorý v nedeľu vyjadril pripravenosť spolupracovať s "akýmkoľvek vedením, ktoré si zvolí sýrsky ľud".



Nemenovaný predstaviteľ katarskej vlády uviedol, že Katarčania už vytvorili prvý komunikačný kanál s HTS, pričom najbližších 24 hodín budú diplomati komunikovať najmä s Bašírom.



Islamistickí povstalci spustili svoju nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada koncom novembra. V rýchlom slede obsadili veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs. V noci na nedeľu vstúpili aj do hlavného mesta Damask. Zvrhnutý prezident Bašár Asad následne ušiel z krajiny, čo znamenalo pád Asadovho dlhoročného režimu.



Vlády na celom svete sa v súčasnosti snažia nadviazať nové kontakty s vedúcou sýrskou povstaleckou skupinou HTS. Tá bola v minulosti spojencom al-Káidy a Spojené štáty, EÚ, Turecko a OSN ju označili za teroristickú organizáciu.