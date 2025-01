Dočasným rakúskym kancelárom bude minister zahraničia Schallenberg

Viedeň 8. januára (TASR) – Dočasným rakúskym kancelárom bude súčasný minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg (ÖVP). Po piatkovej oficiálnej rezignácii terajšieho kancelára Karla Nehammera vedenie vlády prevezme až do vytvorenia nového kabinetu. Oznámila to v stredu kancelária prezidenta Alexandra Van der Bellena, informuje TASR podľa agentúr APA a AP.



Nehammer odstúpil z postu kancelára i predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) v sobotu po stroskotaní koaličných rozhovorov so sociálnymi demokratmi (SPÖ) a liberálnou stranou NEOS.



Zostavením novej vlády prezident následne poveril predsedu Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl. Krajne pravicová FPÖ koncom vlaňajšieho septembra zvíťazila v parlamentných voľbách, ostatné strany však odmietli ísť s ňou do koalície. Kickl chce teraz pozvať na rokovania ľudovcov; ich dočasný líder Christian Stocker avizoval pripravenosť na koaličné rozhovory.



Ľudovci už so slobodnými spoločne vládli v rokoch 2017 – 2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurza (ÖVP). Koalícia sa rozpadla po škandále Ibizagate. Podľa záznamu zo skrytej kamery na stredomorskom otrove vtedajší šéf FPÖ Hans-Christian Strache ponúkol verejné zákazky domnelej neteri ruského oligarchu výmenou za propagačné služby.



Schallenberg (ÖVP) prevezme dočasne post kancelára už po druhý raz. Vládu viedol asi dva a pol mesiaca aj koncom roka 2021 po rezignácii Kurza. Členom nového kabinetu už nebude - rovnako ako Nehammer odmietol pôsobenie vo vláde s FPÖ pod vedením Kickla.