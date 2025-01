Dochádzajúci Nemci strávili v roku 2024 v zápche priemerne 43 hodín

Berlín 7. januára (TASR) - Priemerný Nemec dochádzajúci autom strávil v roku 2024 v dopravných zápchach 43 hodín. To je o tri hodiny viac ako v predošlom roku, vyplýva z analýzy poskytovateľa dopravných dát Inrix. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Najviac postihnutým bol Düsseldorf, kde priemerný vodič stratil 60 hodín v dopravných zápchach. Berlín skončil s 58 hodinami na druhom mieste, nasledujú Stuttgart, Kolín nad Rýnom a Mníchov.



Spoločnosť Inrix zaznamenala aj nárast počtu ciest do centier miest: "Pracovníci sa vracajú do kancelárií a mestské centrá sa už takmer spamätali z covidovej pandémie."



"V porovnaní s inými veľkými mestskými centrami v Amerike a Európe sa nemeckí dochádzajúci dostávajú do cieľa svojej cesty podľa medzinárodných štandardov relatívne rýchlo," uviedla spoločnosť Inrix. Napriek predĺženiu času pri dochádzaní je doprava v Nemecku výrazne lepšia ako v iných priemyselných krajinách sveta.



Vlani najviac sužovali dopravné zápchy turecký Istanbul: tamojší vodiči uviazli v zápchach priemerne na 105 hodín (takmer 4,5 dňa). Druhým najhorším bol New York so 102 hodinami a tesne za ním nasledovali Londýn (101 hodín) a Paríž (97 hodín).



V 53 zo 73 analyzovaných oblastí v Nemecku a v 69 zo 100 celosvetovo najviac postihnutých miest sa oneskorenia v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili.



"Výsledky pre rok 2024 ukazujú, že rast dopravy na celom svete pokračuje, zatiaľ čo infraštruktúra mnohých miest naráža na svoje limity," tvrdí Inrix.