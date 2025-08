Dôchodcu súdia za to, že deťom údajne pridával do sladkostí sedatíva

Londýn 2. augusta (TASR) - Na súde v anglickom meste Leicester prebehlo v sobotu pojednávanie so 76-ročný mužom, obžalovaným z toho, že viacerým chlapcom nedávno na letnom tábore primiešal do sladkostí sedatíva, v dôsledku čoho im prišlo nevoľno. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a AP.



Dôchodca John Ruben z anglického grófstva Leicestershire je od piatka obžalovaný z troch prípadov úmyselného týrania detí, ku ktorým malo dôjsť minulý víkend na letnom tábore. V sobotu s ním prebehlo pojednávanie na súde v Leicesteri, kde mu bolo oznámené, že obvinenia sa týkajú sladkostí napustených sedatívami.



Vinu poprel. Súd nariadil, aby do ďalšieho pojednávania plánovaného na 29. augusta zostal vo väzbe.



Vedenie letného tábora v dedine Stathern upozornilo uplynulú nedeľu úrady na nevoľností viacerých detí. Polícia do tábora dorazila až na ďalší deň. Následne informovala, že osem chlapcov vo veku od 8 do 11 rokov a jednu dospelú osobu previezli z preventívnych dôvodov do nemocnice, z ktorej ich medzičasom prepustili. Rubena zadržali policajti v pondelok v pohostinstve neďaleko tábora.



Nezávislý úrad pre dohľad na činnosť polície (IOPC) oznámil, že preveruje či nedošlo k „porušeniu profesionálneho správania“ polície, ktoré mohlo mať za následok jej oneskorenú reakciu na tento incident neskôr vyhlásený za „kritický“.