Dôchodkyňa autom vrazila do skupiny detí: Jedno prišlo o život

Paríž 7. júna (TASR) - Desaťročné dievča zomrelo vo francúzskom meste La Rochelle po tom, čo do skupiny 12 detí na bicykloch vrazila autom 83-ročná vodička. K nehode došlo ešte v stredu, u spomínaného dievčaťa skonštatovali lekári mozgovú smrť na druhý deň, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.



Skupina detí vo veku osem až 11 rokov smerovala na cyklistický tréning. Sedem detí skončilo po nehode v nemocnici, jedno z nich podstúpilo urgentnú operáciu. Mladí cyklisti v sprievode dvoch dospelých mali na sebe prilby aj reflexné vesty.



Žena šoférovala v protismere v zóne, kde je najvyššia povolená rýchlosť 30 kilometrov za hodinu. Do cyklistov narazila spredu v kruhovom objazde. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.



Polícia ženu vzala do väzby, no neskôr ju prepustila, pretože si jej stav vyžadoval hospitalizáciu. Ďalší výsluch tak nebol možný.



"U vodičky nebola zistená prítomnosť alkoholu ani iných návykových látok v tele," informoval vo vyhlásení regionálny prokurátor Arnaud Laraize.



Na úseku cesty, kde k nehode došlo, nie je cyklistický pruh, uviedla radnica. "Máme v pláne vybudovať ho, no nie v blízkej budúcnosti," doplnila Catherine Leonidasová, zástupkyňa starostu mesta.



Podľa jedného zo svedkov havárie nejde o prvú zrážku, ktorá sa na tomto mieste stala. "Došlo tu už k štyrom nehodám za uplynulých päť rokov, pretože na tomto úseku cesty ľudia jazdia príliš rýchlo," uviedol.