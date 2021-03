Dodávka v Prahe narazila do aút a zranila viacero ľudí

Praha 31. marca (TASR) - V blízkosti pražskej Vojenskej nemocnice v stredu dodávka narazila do niekoľkých áut a následne zrazila viacerých ľudí na zástavke električky. Pražskí záchranári na sociálnej sieti informovali, že po nehode ošetrili päť ľudí.



Príčina nehody bola bezprostredne neznáma. Spravodajský server Novinky.cz uviedol, že vodič dodávky mal podľa polície aj svedkov zdravotné problémy. Záchranári na miesto poslali štyri sanitky a vrtuľník.



"Na mieste bolo celkovo päť zranených osôb. Do vojenskej nemocnice boli prevezení dvaja pacienti - jeden vo vážnom stave, druhý mal poranenie hlavy a dolnej končatiny," uviedla hovorkyňa záchranárov Jana Poštová. Dodala, že v inej nemocnici boli hospitalizovaní traja ľudia s menej vážnymi zraneniami.



Hovorkyňa polície Violeta Siřišťová potvrdila, že vodič dodávky mal s najväčšou pravdepodobnosťou zdravotné problémy. "Vošiel do protismeru, následne nabúral do troch áut a zrazil niekoľko ľudí na zastávke," priblížila, pričom podľa nej zranenia utrpel aj vodič dodávky. Jeho dychová skúška bola negatívna.