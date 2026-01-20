< sekcia Zahraničie
Dodávky elektriny do Černobyľskej jadrovej elektrárne sú obnovené
Autor TASR
Kyjev/Viedeň 20. januára (TASR) — Odstavená Černobyľská jadrová elektráreň na Ukrajine bola v utorok po krátkom výpadku znovu pripojená k elektrickej sieti. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MMAE) predtým uviedla, že dodávky elektriny cez núdzové vedenie boli prerušené v dôsledku útokov ruských síl v okolí elektrárne, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Všetky zariadenia elektrárne sú napájané z Jednotného energetického systému Ukrajiny,“ uviedol riaditeľ elektrárne Serhij Tarakanov. Dodal, že rádiologická situácia je v norme a životné prostredie ani obyvateľstvo nie sú ohrozené.
Šéf MAAE Rafael Grossi v utorok ráno bez ďalších podrobností oznámil, že prevádzka niekoľkých ukrajinských elektrických rozvodní, ktoré sú životne dôležité pre jadrovú bezpečnosť, bola ovplyvnená rozsiahlou vojenskou aktivitou. Obmedzenia sa týkali aj elektrických vedení do iných jadrových elektrární, dodal Grossi.
Černobyľská jadrová elektráreň je odstavená od vážnej jadrovej havárie z 26. apríla 1986. Na udržanie prevádzky a zabezpečenie jadrového odpadu musí byť napájaná z externých zdrojov napájanie.
