Dodávky elektriny do Záporožskej jadrovej elektrárne sú prerušené

Viedeň 4. júla (TASR) – Dodávka elektriny do Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny, ktorú potrebuje na ochladzovanie paliva v reaktoroch, je úplne zastavená. Oznámila to v piatok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), informuje TASR na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Prerušenie dodávok zo všetkých vonkajších elektrických vedení nastalo popoludní, elektráreň teraz využíva núdzové dieselové generátory. Podľa MAAE ide o deviaty takýto prípad od začiatku vojny na Ukrajine a prvý od konca roku 2023.



Elektráreň pri meste Enerhodar na brehu rieky Dneper v Záporožskej oblasti je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Jej všetkých šesť reaktorov je odstavených, no chladiace systémy potrebujú stabilné dodávky elektriny, aby nedošlo k porušeniu bezpečnostných noriem.



Ukrajina najnovší výpadok pripísala ruskému ostreľovaniu. Záporožská jadrová elektráreň je od spustenia invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane terčom útokov či sabotáží, z ktorých sa obe krajiny vzájomne obviňujú. Ruské sily ju obsadili začiatkom marca 2022. Od septembra toho roka má v elektrárni stálu prítomnosť MAAE ako dozorná agentúra OSN, s cieľom monitorovať jej stav a bezpečnosť.