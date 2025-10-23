< sekcia Zahraničie
Dodávky elektriny obmedzia vo štvrtok vo väčšine oblastí Ukrajiny
Podľa ukrajinského vedenia sa ruská armáda pred príchodom zimy opäť pokúša poškodiť energetický systém Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 23. októbra (TASR) - V dôsledku najnovších ruských útokov na ukrajinskú energetickú sieť sú vo štvrtok na Ukrajine zavedené opatrenia na obmedzenie spotreby elektriny, informovala tlačová služba spoločnosti Ukrenerho. Tieto opatrenia budú platiť vo väčšine oblastí Ukrajiny od 07:00 h do 23:00 h miestneho času. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.
Podľa ukrajinského vedenia sa ruská armáda pred príchodom zimy opäť pokúša poškodiť energetický systém Ukrajiny. Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková už po útokoch v noci na stredu uviedla, že tieto útoky svedčia o systematickej kampani nepriateľa zameranej na zničenie ukrajinského energetického sektora pred zimou. Hrynčuková poznamenala, že Rusko útočí aj opravárenské tímy pracujúce na oprave poškodených energetických zariadení.
Ruské ministerstvo obrany naďalej označuje svoje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za reakciu na útoky ukrajinskej armády na ruské civilné ciele.
Hrynčuková v stredu telefonicky rokovala so svojím americkým rezortným kolegom Chrisom Wrightom, ktorý ponúkol Ukrajine podporu, aby krajina zvládla nadchádzajúcu zimu.
O príprave Ukrajiny na zimu začiatkom týždňa informoval aj prezident Volodymyr Zelenskyj. Vedenie krajiny podľa neho komunikuje s partnermi v Európe, ktorí Ukrajinu môžu podporiť potrebným typom energetického vybavenia. Uviedol zároveň, že ministerstvo zahraničných vecí musí byť v tomto ohľade aktívnejšie. Zelenskyj uistil, že vláde sa podarilo zabezpečiť značnú časť financií na nákup požadovaných objemov plynu. Rokuje sa aj o posilnení ochrany energetických zariadení na Ukrajine pred ruskými leteckými útokmi.
Počas minulých vojnových zím na Ukrajine vznikali tzv. body nezlomnosti, ktoré slúžili ako dočasný prístrešok pre ľudí, ktorí doma nemajú elektrinu, vodu a nefunguje im v byte ani kúrenie.
