Dodávky pomoci do Gazy bude za OSN koordinovať holandská diplomatka

New York 26. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok oznámila vymenovanie koordinátorky, ktorá bude dohliadať na dodávky humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN. Tento dokument bol prijatý minulý piatok s cieľom posilniť dodávky humanitárnej pomoci pre palestínske obyvateľstvo, informovali agentúry AFP a Reuters.



Hlavnou koordinátorkou pre humanitárnu pomoc a obnovu v Pásme Gazy sa stala politička a diplomatka Sigrid Kaagová, ktorá donedávna pôsobila na poste holandskej ministerky financií. Svoju funkciu začne vykonávať 8. januára, uviedla OSN vo vyhlásení zverejnenom v utorok agentúrou Reuters.



"V tejto úlohe bude vytvárať podmienky, koordinovať, monitorovať a overovať zásielky humanitárnej pomoci pre Gazu," uviedla OSN.



Kaagová, skúsená diplomatka OSN, predtým viedla medzinárodný tím expertov na zbrane, ktorý mal dohliadať na likvidáciu zásob chemických zbraní v Sýrii.



Od januára minulého roku bola členkou holandskej vlády, ale v júli oznámila svoj odchod pre čoraz "toxickejšie" prostredie, v ktorom sú politici v Holandsku nútení pracovať.



Piatková rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN bola prijatá po týždni odkladov hlasovaní a intenzívnych rokovaní. Schválený dokument neobsahuje výzvu na prímerie, aby sa zabránilo vetu Spojených štátov. Vyzýva však na "naliehavé kroky na okamžité umožnenie bezpečného, neobmedzeného a rozšíreného prístupu humanitárnej pomoci a na vytvorenie podmienok pre udržateľné zastavenie bojov".



V čase celosvetového rozhorčenia nad rastúcim počtom obetí v Gaze počas 11 týždňov trvajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas a nad zhoršujúcou sa humanitárnou krízou v palestínskej enkláve sa USA v piatok zdržali hlasovania, aby 15-členná BR OSN mohla prijať rezolúciu tohto znenia, ktorú navrhli Spojené arabské emiráty.



Agentúra Reuters pripomenula, že Spojené štáty a Izrael sú proti prímeriu, pretože sa domnievajú, že by z neho profitoval len Hamas.



Washington však podporuje prerušenie bojov s cieľom ochrániť civilistov a oslobodiť rukojemníkov, ktorých v južnom Izraeli zajalo hnutie Hamas, dodal Reuters.



Po tom, ako Hamas 7. októbra pri vpáde svojich kománd na juh Izraela zabil 1200 ľudí a zajal 240 rukojemníkov, izraelský premiér Benjamin Netanjahu odpovedal útokom, ktorý spustošil veľkú časť Pásma Gazy.



Palestínske zdravotnícke úrady v Gaze ovládanej Hamasom tvrdia, že pri izraelských úderoch zahynulo takmer 21.000 ľudí a ďalší môžu byť pochovaní pod troskami. Takmer všetci z 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy boli vyhnaní zo svojich domovov, mnohí opakovane, doplnil Reuters.