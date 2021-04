Dodávky vakcíny od J&J sa v USA výrazne znížia

Washington 10. apríla (TASR) - Dodávky vakcíny proti koronavírusu od americkej spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) sa v Spojených štátoch tento týždeň výrazne znížia. Oznámili to v piatok americké zdravotnícke úrady, čo vyvolalo pochybnosti o tom, či tento farmaceutický gigant bude schopný produkovať požadované množstvo vakcín, píše agentúra AFP.



V priebehu týždňa pred 5. aprílom firma J&J distribuovala do rôznych štátov USA celkovo 4,9 milióna dávok svojej vakcíny. Počas aktuálneho týždňa (do 12. apríla) tieto dodávky poklesnú na 700.000 dávok, vyplýva z údajov, ktoré zverejnilo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



Johnson & Johnson pritom prisľúbil, že do konca mája dodá Spojeným štátom približne 100 miliónov dávok svojej jednodávkovej očkovacej látky. Tento svoj prísľub je firma stále odhodlaná naplniť.



J&J dodal v marci štátom USA 20 miliónov dávok svojej vakcíny, čím splnil stanovený cieľ. "V priebehu apríla sa spoločnosť zaviazala dodať 24 miliónov," uviedol minulý týždeň koordinátor Bieleho domu pre boj s koronavírusom Jeff Zients.



Minulý týždeň sa však objavili správy, že nedopatrením došlo k znehodnoteniu približne 15 miliónov dávok tejto vakcíny v závode partnerskej spoločnosti Emergent BioSolutions v americkom štáte Baltimore.



Podľa denníka The New York Times sa totiž látky určené na použitie vo vakcíne vyrobenej spoločnosťou J&J nedopatrením zmiešali s tými, ktoré boli určené pre vakcínu od firmy AstraZeneca. Znehodnotené dávky vakcíny, ktoré boli odhalené pri výstupnej kontrole kvality, a fabriku v Baltimore nikdy neopustili, píše AFP.



Výroba vakcíny od AstraZenecy sa medzitým z tejto továrne presunula na iné miesto. Spoločnosť Johnson & Johnson v sobotu uviedla, že za incident "preberá plnú zodpovednosť" a zaviazala sa k plnej spolupráci s americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Do závodu v Baltimore J&J vyslal svojich expertov.



Spojené štáty schválili použitie jednodávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy Johnson & Johnson koncom februára. Po vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech a spoločnosti Moderna tak išlo o tretiu očkovaciu látku schválenú v USA.



Jej výhoda spočíva v tom, že pre zaistenie optimálnej ochrany stačí podať iba jednu dávku. Okrem toho je možné skladovať ju v štandardných chladničkách namiesto veľmi chladného prostredia, ktoré si vyžadujú vakcíny od spoločností Pfizer či Moderna.