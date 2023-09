Dodik čelí žalobe za nerešpektovanie rozhodnutí vyslanca Schmidta

Sarajevo 11. septembra (TASR) - Vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik bol v pondelok obžalovaný za nerešpektovanie rozhodnutí medzinárodného vyslanca Christiana Schmidta, ktorý dohliada na dodržiavanie mierových dohôd v Bosne a Hercegovine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Prokuratúra obžalobu Dodika schválila v auguste. V pondelok ich odobril najvyšší súdny orgán krajiny, čím sa otvorila cesta k súdnemu procesu. Hrozí mu väzenie mesiacov až päť rokov, ak sa dokáže jeho vina. Dodik obvinenia označuje za politické prenasledovanie.



Dodik v júli podpísal viacero sporných návrhov zákonov, ktoré umožňujú Republike srbskej obísť rozhodnutia medzinárodného vyslanca pre Bosnu Schmidta i rozhodnutia ústavného súdu.



Schmidt dohliada na civilné aspekty Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992 - 1995, pričom má právomoc odvolávať zvolených predstaviteľov a vydávať zákony.



V súlade s dohodou krajinu tvoria dva subjekty - moslimsko-chorvátska Federácia Bosny a Hercegoviny a Republika srbská, kde dominujú bosnianski Srbi. Oba subjekty spája ústredná vláda so slabými právomocami.



Dodik vedie kampaň za odtrhnutie Republiky srbskej (RS) od Bosny a Hercegoviny. To znamená súboj so Schmidtom, ktorý má rozsiahle právomoci, pričom Dodik jeho kompetencie odmieta uznať.