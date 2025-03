Dodik odmieta predvolanie, podozrievajú ho z útoku na ústavu

Sarajevo 6. marca (TASR) - Líder bosnianskych Srbov Milorad Dodik vo štvrtok povedal, že nebude rešpektovať predvolanie štátnej prokuratúry, ktorej pôsobnosť spolu s ďalšími úradmi na území entity Republiky srbskej (RS) zakázal zákonom. Vypovedať by mal ako podozrivý z podkopávania ústavného poriadku, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Sarajevský súd minulý týždeň poslal Dodika na rok do väzenia a uložil mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.



Prezident RS na rozsudok reagoval podpísaním štyroch zákonov, ktoré na území RS zakazujú pôsobnosť polície, tajnej služby SIPA, bosnianskeho najvyššieho súdu i prokuratúry.



"Prokuratúra (Bosny) ma predvolala, aby som zajtra vypovedal ako podozrivý z podkopávania ústavného poriadku. Nepôjdem pred ich politický súd, pretože Srbi sa už nepodrobujú inkvizíciám!" napísal Dodik na sociálnej sieti. Príspevok zverejnil iba niekoľko hodín po tom, čo zdôrazňoval, že pre Bosnu nepredstavuje hrozbu ani on, ani Republika srbská.



Úrad prokuratúry vo svojom vyhlásení uviedol, že od decembra vedie vyšetrovania trestného činu útoku na ústavný poriadok Bosny a Hercegoviny.



Zástupca bosnianskych Moslimov v trojčlennom predsedníctve BaH Denis Bečirovič a ďalší dvaja predstavitelia vo štvrtok podľa agentúry Reuters podali na ústavný súd sťažnosť proti zákonom srbského parlamentu, ktoré podľa nich porušujú Daytonskú dohodu a ústavu. Dodik prijatý legislatívny balík obhajuje tvrdením, že súdnictvo, prokuratúra a polícia nie sú v súlade s ústavou, pretože sa s nimi nepočítalo v mierovej dohode.



Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci (Moslimovia) a Chorváti. Tieto dve entity boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992-95. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosnianski Srbi neuznávajú.