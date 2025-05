Dodik ponúkol Trumpovi nerastné suroviny za jeho podporu

Banja Luka 21. mája (TASR) - Prezident bosnianskej Republiky srbskej (RS) Milorad Dodik v stredu vyhlásil, že v krajine existujú snahy o jeho vylúčenie z politiky, pretože bráni európskym krajinám na čele s Nemeckom zmocniť sa nerastného bohatstva Bosny a Hercegoviny (BaH). Vodca bosnianskych Srbov preto prisľúbil práva na miestne nerastné suroviny americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ak podporí jeho zotrvanie pri moci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Hina.



Dodik to uviedol na zvláštnom zasadnutí parlamentu RS a dodal, že za plánom zmocniť sa nerastného bohatstva RS stojí medzinárodný vyslanec OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christian Schmidt a nazval ho „realitným agentom“.



Americkej prezidentskej administratíve navrhol ponuku v spolupráci s Maďarskom, Srbskom, Ruskom, EÚ a Čínou preskúmať ložiská nerastných surovín výmenou za garanciu „suverenity Republiky srbskej“. „V takom prípade sme v tomto úsilí vašimi spojencami,“ dodal. Spojené štáty v minulosti na Dodika uvalili hospodárske sankcie.



Vodca bosnianskych Srbov trval na tom, že RS poctivo dodržuje Daytonskú mierovú dohodu, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne a Hercegovine. Vyzval na priame rokovania so zástupcami federatívnej Bosny a Hercegoviny, ktorých výsledkom podľa Dodika môže byť pozmenená pôvodná dohoda, osamostatnenie RS však vylúčil. Zmluva sa podľa neho totiž rokmi príliš vzdialila od svojho pôvodného znenia a nenapĺňa už svoju prvotnú podstatu.



Dodik ocenil Trumpove vyjadrenia o ukončení zasahovania Spojených štátov do interných vecí iných krajín a za všetky súčasné problémy BaH obvinil Schmidta. Vyzval preto na zrušenie všetkých jeho doterajších rozhodnutí.