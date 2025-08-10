< sekcia Zahraničie
Dodik tvrdí, že za jeho odvolaním je stret medzi moslimami a kresťanmi
Líder bosnianskych Srbov tvrdí, že je nahnevaný aj na Európsku úniu pre jej vyzývanie na rešpektovanie rozhodnutí súdu.
Autor TASR
Sarajevo 10. augusta (TASR) - Odvolaný prezident Republiky srbskej (RS) Milorad Dodik v nedeľu označil rozhodnutie úradov zbaviť ho funkcie i jeho ročný väzenský trest za „stret medzi moslimami a kresťanmi“. Oznámil tiež, že plánuje zorganizovať referendum s cieľom udržať sa vo funkcii, píše TASR na základe správy agentúry HINA.
„Pre nich, RS je synonymom zla a preto je jasné, že ide o konflikt medzi moslimami a nami kresťanmi,“ vyhlásil Dodik. V rozhovore pre bosniansko-srbskú televíziu RTRS povedal, že sa pokúsi zorganizovať ďalšie referendum, v ktorom očakáva od ľudí „rozhodné áno“.
„Tentoraz buď RS nebude súhlasiť so Sarajevom alebo prestane skutočne existovať,“ uviedol a dodal, že podľa neho v Republike srbskej existuje silná vôľa brániť ju. Dodik tvrdí, že „bosniacki moslimovia sú frustrovaní, pretože sú potomkami Srbov“ a kritizoval bývalého juhoslavského prezidenta Josipa Tita za uznanie moslimov za národ „bez akéhokoľvek práva“.
Dodik v rozhovore kritizoval taktiež generálneho prokurátora Milanka Kajganiča, sudkyňu Senu Uzunovičovú i britského ministra zahraničia Davida Lammyho. Líder bosnianskych Srbov tvrdí, že je nahnevaný aj na Európsku úniu pre jej vyzývanie na rešpektovanie rozhodnutí súdu.
Ústredná volebná komisia Bosny a Hercegoviny (BaH) v stredu zbavila Dodika funkcie prezidenta Republiky srbskej po potvrdzujúcom verdikte odvolacieho súdu, ktorý ho minulý týždeň odsúdil na jeden rok väzenia a šesť rokov zákazu akejkoľvek politickej činnosti.
Sarajevský súd Dodika odsúdil vo februári za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten v Bosne dohliada na dodržiavanie podmienok mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila občiansku vojnu.
Dodik rozhodnutie súdu odmietol a dodal, že bude naďalej vykonávať svoj mandát, dokým bude mať podporu bosnianskosrbského parlamentu. Podporu mu vyjadril aj srbský prezident Aleksandar Vučič či maďarský premiér Viktor Orbán. Vláda bosnianskych Srbov uviedla, že rozhodnutie súdu neakceptuje, pretože je „protiústavné a politicky motivované“.
Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci (Moslimovia) a Chorváti. Tieto dva subjekty boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 - 1995. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosnianski Srbi neuznávajú.
