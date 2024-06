Dodik: V Republike srbskej bude referendum o odtrhnutí sa od Bosny

Petrohrad/Sarajevo 7. júna (TASR) - V Republike srbskej (RS), jednej z entít tvoriacich povojnovú Bosnu a Hercegovinu, sa uskutoční referendum o odtrhnutí sa od federálnej republiky. V piatok to pre ruskú agentúru TASS povedal líder RS Milorad Dodik. Dátum referenda zatiaľ stanovený nebol, informuje TASR.



Na základe mierovej dohody podpísanej po občianskej vojne v Bosne a Hercegovine medzi rokmi 1992-1995 v americkom Daytone bola krajina rozdelená na dve poloautonómne entity - moslimsko-chorvátsku Federáciu Bosny a Hercegoviny a Republiku srbskú.



Proruský Dodik ako prezident RS dlhodobo agituje za odtrhnutie tejto entity od Bosny a Hercegoviny, za posledné dva roky však svoje úsilie ešte zintenzívnil. Sčasti za podkopávanie Daytonskej mierovej dohody sú na Dodika a ďalších bosnianskosrbských politikov uvalené americké a britské sankcie.



"Rozhodnutie odčleniť sa existuje, ale konkrétny deň zatiaľ stanovený nebol. Je potrebné urobiť veľa prieskumov, dokončiť analýzy. Chceli by sme to urobiť hneď, ale do tejto otázky sú zapojené ďalšie dve strany," uviedol Dodik v rozhovore pre TASS na okraj ekonomického fóra v Petrohrade.



Úlohou podľa neho teraz je začať o tejto veci rokovania. Vyjadril presvedčenie, že v súčasnosti existuje dostatočná "historická a všeobecná civilizačná vyspelosť a pochopenie", že by k odtrhnutiu malo dôjsť. "Stane sa to," dodal Dodik s tým, že zotrvať ako súčasť Bosny je "synonymom straty času a príležitostí" pre RS. Zároveň uistil, že zámerom jeho konania nie je vytvárať nestabilitu v krajine.