Dodik žiadal Putina, aby BR OSN zrušila Schmidtove rozhodnutia
Debata o situácii v balkánskej krajine je v BR OSN naplánovaná na utorok.
Autor TASR
Záhreb 10. mája (TASR) - Milorad Dodik ako neformálny líder bosnianskych Srbov v rámci federálnej Bosny a Hercegoviny (BaH) v sobotu požiadal v Moskve prezidenta Vladimira Putina, aby Rusko v Bezpečnostnej rade OSN odmietlo rozhodnutia Vysokého predstaviteľa OSN v BaH Christiana Schmidta. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Debata o situácii v balkánskej krajine je v BR OSN naplánovaná na utorok. Nemecký diplomat Christian Schmidt má od roku 2021 mandát na kontrolu plnenia mierovej Daytonskej dohody. S tým súvisia mimoriadne právomoci vrátane možnosti rušiť zákony a zasahovať do politickej situácie, ak sa dohoda narúša.
Dodik očakáva podľa vlastných slov, že Rusko na zasadnutiach Bezpečnostnej rady OSN zaujme „definitívne a dôsledné stanovisko“ k situácii.
„Stretnutie (s Putinom) potvrdilo, že Ruská federácia neustále a bez váhania prezentuje svoje postoje v Bezpečnostnej rade OSN týkajúce sa situácie v Republike srbskej a Bosne a Hercegovine,“ povedal Dodik pre miestne médiá.
Delegácia RS patrila medzi niekoľko málo zahraničných hostí, ktorí sa zúčastnili na vojenskej prehliadke na Červenom námestí ku Dňu víťazstva. Jej súčasťou boli aj prezident Siniša Karan (vo funkcii nahradil Dodika) a predseda parlamentu Nenad Stevandič.
Predstavitelia bosnianskych Srbov označili správu, ktorú kancelária Vysokého predstaviteľa poslala OSN, za „pamflet“. Schmidt tiež novelizoval ustanovenia trestného zákonníka BaH, aby umožnil trestné sankcie za nedodržiavanie rozhodnutí Vysokého predstaviteľa OSN. Následne bol Dodik odsúdený na jeden rok väzenia a bol mu uložený šesťročný zákaz politickej činnosti za neplnenie rozhodnutí vysokého predstaviteľa.
„V žiadnom momente sme nepocítili žiadnu zmenu vo vzťahoch (s Ruskom). Naopak, určitým otázkam sa venuje oveľa viac pozornosti ako predtým,“ povedal Dodik.
