Dohoda EÚ a Mercosuru si vyžaduje zmeny kvôli Francúzsku
Autor TASR
Paríž 19. novembra (TASR) - Obchodná dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým blokom Mercosur stále nie je pre Francúzsko prijateľná v jej súčasnej podobe. Vyhlásila to v stredu hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Únia a blok Mercosur, ktorý tvoria Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj, v decembri minulého roka dosiahli najväčšiu obchodnú dohodu v histórii EÚ, približne 25 rokov po začatí rokovaní. Francúzsko je však stále hlasným odporcom dohody, ktorú ešte musí schváliť Európsky parlament a kvalifikovaná väčšina členských krajín EÚ, čo znamená 15 z 27 členov zastupujúcich 65 % populácie EÚ.„(Dohoda) Stále nie je prijateľná,“ povedala Bregeonová novinárom po zasadnutí kabinetu pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona.
Francúzsko očakáva, že Európska komisia predloží opatrenia týkajúce sa tzv. zrkadlových doložiek pre dovoz poľnohospodárskych produktov „čo najskôr,“ uviedla. Paríž chce záruky, že budú existovať „ochranné“ mechanizmy, ktoré by umožnili blokovať dovoz v prípade, že je európsky priemysel „destabilizovaný“. A tiež, že budú zavedené kontroly, ktoré zabezpečia, že produkty Mercosuru spĺňajú normy EÚ, dodal Bregeonová. Macron minulý mesiac povedal, že Komisia sa pohla správnym smerom, ale to nestačí.
Komisia a zástancovia dohody, ako napríklad Nemecko a Španielsko, tvrdia, že ponúka spôsob, ako kompenzovať straty obchodu v dôsledku ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom a znížiť závislosť EÚ od Číny.
