Dohoda Izraela a Hamasu zahŕňa výmenu zajatcov i dočasné prímerie

Káhira 17. novembra (TASR) - Potenciálna dohoda medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom, ktorú sprostredkováva Katar a Egypt, okrem iného zahŕňa prepustenie 50 rukojemníkov zajatých radikálmi po útoku na Izrael, ako aj dočasné prímerie v Pásme Gazy. Pre tlačovú agentúru DPA to vo štvrtok potvrdil zdroj oboznámený s rokovaniami.



Podľa citovaného zdroja by dohoda viedla k troj- až päťdňovej prestávke v bojoch v palestínskej enkláve, kde Izrael podniká intenzívne letecké i pozemné útoky s cieľom zlikvidovať Hamas.



Izrael by výmenou za 50 rukojemníkov prepustil 75 palestínskych žien a detí, ktoré sú zadržiavané v izraelských väzniciach, potvrdili egyptské bezpečnostné zdroje.



Dohoda zároveň predpokladá zvýšenie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov. Podľa zdroja by cez hraničný priechod Rafah do Pásma Gazy denne prúdilo až 200 kamiónov s pomocou, ako aj cisterny s palivom, pre nedostatok ktorého prestali fungovať zdravotnícke zariadenia i telekomunikačné služby.



Hnutie Hamas podľa zdroja s týmito bodmi dohody v zásade súhlasilo. Rokovania o možnej dohode pokračujú už niekoľko týždňov. Na strane Izraela sa ich zúčastňuje aj jeho najväčší spojenec - Spojené štáty.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte v nedeľu naznačil, že "by mohlo dôjsť" k dohode s Hamasom o prepustení rukojemníkov. Dohoda by však podľa neho bola jedine výsledkom vojenského nátlaku. Netanjahu vtedy povedal, že Izrael takisto nemá informácie o tom, kde sa nachádzajú unesení rukojemníci.



Výzvy na prímerie v Pásme Gazy sa však ukázali ako veľmi kontroverzné. Apely zo strany európskych lídrov Izrael opakovane odmietol s odôvodnením, že dlhšie pauzy by poskytli Hamasu príležitosť na preskupenie a prípravu na ďalšie útoky.



Podľa izraelských úradov 7. októbra zabili militanti z Hamasu pri útoku na Izrael 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Hamas navyše zajal približne 240 osôb.



Izraelská armáda na masaker Hamasu reagovala bombardovaním Pásma Gazy a spustením pozemnej operácie s cieľom zničiť toto militantné hnutie. Palestínske úrady riadené Hamasom hlásili, že pri odvetných izraelských úderoch dosiaľ zahynulo viac ako 11.500 ľudí, väčšinou civilistov.



Armáda vo štvrtok oznámila, že prevzala kontrolu nad prevádzkou prístavu v Gaze v severnej časti pobrežnej enklávy. Počas pozemnej operácie tiež zabila desať militantov Hamasu a zničila desať tunelových šácht i ďalšiu infraštruktúru. Útoky odôvodnila tým, že Hamas využíval túto oblasť na výcvik a podnikanie teroristických útokov proti Izraelu.



Podľa OSN bol v meste Dajr Balah tiež zničený posledný mlyn na múku, ktorý zostal na území Pásma Gazy. "Jeho zničenie znamená, že v dohľadnej budúcnosti nebude v Gaze dostupná múka z miestnej produkcie," uviedol Úrad OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA).