Dohoda o dlhovom strope USA bude čeliť prvému testu v Kongrese

Washington 30. mája (TASR) - Dohodu medzi americkým prezidentom, demokratom Joeom Bidenom a predsedom Snemovne reprezentantov, republikánom Kevinom McCarthym o zvýšení dlhového stropu USA čaká v utorok prvý test v Kongrese. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Americkí zákonodarcovia sa v utorok vracajú z predĺženého sviatočného víkendu. Majú len pár dní, aby preskúmali, prediskutovali a nakoniec schválili zvýšenie dlhového stropu zo súčasných 31,4 bilióna USD (29,30 bilióna eur). To umožní vláde demokratov vziať si nové pôžičky na zaplatenie starších pohľadávok a svojich účtov výmenou za ústupky v prípade výdavkov.



Dohoda, ktorú sa podarilo dosiahnuť po dlhých kolách rokovaní, pritom čelí odporu krajných krídel príslušných strán.



Podľa ultrakonzervatívnych republikánov mal McCarthy presadiť oveľa hlbšie škrty vo výdavkoch, zatiaľ čo ľavicovému krídlu Bidenových demokratov sa nepáči obmedzenie výdavkov na niektoré sociálne programy.



V utorok sa stretáva výbor pre pravidlá Snemovne reprezentantov, aby návrh prediskutoval. Ide o kľúčový test, ktorý odhalí, či sa McCarthyho vlastná strana dokáže dohodnúť na hlasovaní v Snemovni o návrhu zákona. To sa očakáva v stredu (31.5.).



Biden aj McCarthy podľa vlastných slov veria, že návrh zákona prejde Snemovňou a potom sa rýchlo presunie do Senátu.



"Nikdy nehovorím, že som si istý tým, čo Kongres urobí. Ale mám z toho veľmi dobrý pocit," povedal v pondelok (29.5.) Biden a dodal, že hovoril so zákonodarcami.



Prípadný nesúhlas by si mohol vynútiť nervy trhajúce prieťahy. Kľúčovým termínom je 5. jún, kedy podľa odhadov ministerstva financií vláda už nebude mať prostriedky potrebné na zaplatenie všetkých svojich dlhov a účtov. Ak sa tento scenár pretaví do plnohodnotného zlyhania a vyhlásenia platobnej neschopnosti USA, bude to mať následky nielen pre americkú, ale aj širšiu globálnu ekonomiku.



Výbor pre pravidlá Snemovne reprezentantov by sa mal 99-stranovým návrhom zákona zaoberať o 15.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) v utorok pred stredajším hlasovaním v Snemovni reprezentantov kontrolovanej republikánmi a v Senáte kontrolovanom demokratmi.



(1 EUR = 1,0715 USD)